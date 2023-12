Bác sĩ Việt được mời biên soạn sách về thụ tinh ống nghiệm

Đây là lần đầu Việt Nam có đại diện được mời tham gia biên soạn sách giáo khoa chuyên ngành thụ tinh ống nghiệm danh giá của thế giới.

Hai bác sĩ người Việt được mời biên soạn là ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Mỹ Đức và PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

Hai chuyên gia đã tham gia biên soạn chương Use of in vitro maturation of oocytes in a clinical setting - What is its Role in ART? (tạm dịch: Nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM) trên lâm sàng) trong sách giáo khoa về kỹ thuât hỗ trợ sinh sản Textbook of Assisted Reproductive Techniques.

Hai bác sĩ Việt Nam được mời biên soạn sách giáo khoa hàng đầu thế giới. Ảnh: BVCC.

Trả lời truyền thông, bác sĩ Tường nhận định đây là quyển sách tham khảo quan trọng nhất của ngành Hỗ trợ sinh sản thế giới.

Các tác giả được mời viết các chương trong quyển sách này đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới.

Việc hai tác giả Việt Nam được mời tham gia viết một chương sách về một kỹ thuật được xem là tương lai của ngành Hỗ trợ sinh sản thế giới là niềm tự hào của chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản Việt Nam. Điều này cũng chứng tỏ trình độ chuyên môn và uy tín học thuật của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam dù được triển khai sau thế giới 20 năm.

"Phác đồ IVM cải tiến của Việt Nam được trình bày trong quyển sách này được xem là một trong những phát kiến quan trọng của ngành Hỗ trợ sinh sản thế giới gần đây và mở ra khả năng thay đổi thực hành trên thế giới trong những năm tới", bác sĩ Tường chia sẻ.

Theo đó, IVM được đánh giá là một phát kiến mới, nổi bật và có vai trò quan trọng trong tương lai của ngành IVF. So với IVF, IVM có nhiều lợi thế hơn.

Thứ nhất, IVM không kích thích buồng trứng, nhờ đó nguy cơ quá kích buồng trứng ở bệnh nhân buồng trứng đa nang được loại trừ.

Thứ hai, việc không sử dụng thuốc hormone giúp giảm hơn 40% chi phí điều trị hỗ trợ sinh sản.

Thứ ba, IVM thuận tiện cho bệnh nhân vì không cần siêu âm và xét nghiệm máu thường xuyên, vừa giảm căng thẳng tâm lý, vừa tiết kiệm được chi phí điều trị và đi lại cho bệnh nhân.

"Textbook of Assisted Reproductive Techniques" là cuốn sách giáo khoa uy tín hàng đầu của ngành hỗ trợ sinh sản thế giới. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1999, được xem là tài liệu tham khảo toàn diện, kinh điển của ngành Hỗ trợ sinh sản.

Phiên bản thứ 6 của cuốn sách gồm một bộ sách (hai cuốn), tổng cộng hơn 900 trang viết về hầu hết vấn đề và kỹ thuật quan trọng trong hỗ trợ sinh sản.

Phiên bản thứ 6 của cuốn sách này vừa chính thức ra mắt trên toàn thế giới, dự kiến sẽ xuất bản vào đầu năm 2024.