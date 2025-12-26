Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình tư vấn cho chị em bước vào tuổi tiền mãn kinh

Tiền mãn kinh là quy luật sinh lý, thường bắt đầu từ độ tuổi 40 đến 45. Đây là giai đoạn cơ thể phụ nữ biến động lớn về nội tiết tố, gây nhiều xáo trộn về cả thể chất lẫn tâm lý.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sản phụ khoa, bác sĩ Nguyễn Vũ Bình chia sẻ bí quyết giúp chị em tự tin làm chủ sức khỏe và nhan sắc trong giai đoạn này.

Theo bác sĩ, một số triệu chứng thường gặp mà phụ nữ nên chú ý bao gồm rối loạn kinh nguyệt, như chu kỳ quá ngắn hoặc quá dài, lượng máu kinh thay đổi bất thường; bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm - cảm giác nóng bừng đột ngột từ ngực lan lên mặt, kèm theo hồi hộp hoặc đánh trống ngực; thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt, lo âu, trầm cảm hoặc mất ngủ kéo dài cùng sụt giảm sinh lý như giảm ham muốn tình dục hoặc các vấn đề về đường tiết niệu.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Vũ Bình hiện công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Việc nhận biết và theo dõi những dấu hiệu này sớm sẽ giúp bác sĩ đưa ra hướng xử lý phù hợp, đảm bảo sức khỏe của phụ nữ duy trì ổn định và phòng ngừa rủi ro lâu dài.

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm đột ngột nồng độ estrogen không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như loãng xương và bệnh lý về tim mạch. Để bảo vệ cơ thể một cách chủ động, bác sĩ Nguyễn Vũ Bình khuyên chị em nên chú trọng tăng cường bổ sung canxi và vitamin D thông qua các nguồn thực phẩm tự nhiên như sữa, loại hạt và rau xanh đậm hoặc sử dụng thực phẩm chức năng theo chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên sử dụng phytoestrogens - một dạng estrogen thực vật có nhiều trong đậu nành và chế phẩm từ đậu sẽ là giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên và an toàn. Để giảm tần suất các cơn bốc hỏa khó chịu và cải thiện chất lượng giấc ngủ, bác sĩ đặc biệt lưu ý chị em nên cắt giảm lượng muối, đường trong khẩu phần ăn, đồng thời hạn chế chất kích thích như caffeine, rượu bia. Thiết lập chế độ dinh dưỡng lành mạnh chính là chìa khóa giúp phái đẹp đi qua giai đoạn này nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Bác sĩ Bình trong giờ thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân.

“Ngoài chế độ ăn lành mạnh, yoga và thiền cũng hỗ trợ cân bằng hệ thần kinh thực vật, giúp giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang lại cảm giác thư giãn toàn diện. Việc lựa chọn bài tập phù hợp không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn góp phần duy trì sự cân bằng tinh thần trong giai đoạn quan trọng này”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh, tiền mãn kinh là thời điểm nhạy cảm khi cơ thể phụ nữ có biến đổi lớn về nội tiết, tạo điều kiện cho các bệnh lý phụ khoa diễn biến âm thầm. Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo chị em không nên chủ quan mà cần thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú định kỳ. Đây là nhóm tuổi có nguy cơ cao. Việc thăm khám đều đặn là "chìa khóa vàng" giúp phát hiện sớm dấu hiệu tiền ung thư, từ đó đưa ra phương án điều trị kịp thời và đạt hiệu quả tối ưu.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình thường xuyên tham gia các hội thảo khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Song song với đó, việc thực hiện siêu âm phụ khoa thường xuyên là cần thiết để bác sĩ kiểm tra toàn diện tình trạng tử cung và buồng trứng. Quá trình này giúp phát hiện sớm bệnh lý thường gặp ở tuổi trung niên như u xơ tử cung, u nang buồng trứng hay các bất thường về niêm mạc tử cung có thể gây xuất huyết nguy hiểm.

Ngoài ra, đối với những trường hợp các triệu chứng tiền mãn kinh diễn ra quá nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và công việc, bác sĩ Bình sẽ tiến hành thăm khám kỹ lưỡng để cân nhắc áp dụng liệu pháp hormone. Đây là phác đồ bổ sung nội tiết được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, nhằm đảm bảo tính an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất, giúp chị em lấy lại sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

