Bắc Ninh thiếu hàng trăm nghìn bản sách giáo khoa, Sở GD&ĐT lên tiếng

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Bắc Ninh Tạ Việt Hùng cho biết toàn thành phố hiện còn thiếu khoảng 4,5% sách giáo khoa bậc THCS và bậc tiểu học thiếu khoảng 3%.

Thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa. Ảnh: Nguyễn Thắng / Tiền Phong.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban Thường trực Thành ủy Bắc Ninh với bí thư, chủ tịch các xã, phường, tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới là một trong những nội dung được quan tâm. Trao đổi tại cuộc họp, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Bắc Ninh, cho biết thời gian gần đây, báo chí và dư luận phản ánh nhiều về tình trạng thiếu sách giáo khoa trên phạm vi cả nước.

Theo ông Hùng, nguyên nhân sâu xa là nhà xuất bản đã hết sách giáo khoa, không còn đủ nguồn để cung ứng cho các địa phương. Tình trạng này khiến nhiều tỉnh, thành phố thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Đối với thành phố Bắc Ninh, ngay khi nắm được tình hình, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT TP Bắc Ninh báo cáo cụ thể. Theo đó, lượng sách giáo khoa thiếu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh không lớn. Cụ thể, bậc tiểu học thiếu khoảng 3%, tương ứng 97.000 bản; bậc THCS thiếu 212.000 bản, tương ứng 5,29%.

Để khắc phục tình trạng này, sở đã chỉ đạo các đơn vị được nhà xuất bản ủy quyền cung ứng sách, gồm hai công ty phát hành sách giáo khoa và thiết bị trường học của Bắc Giang, Bắc Ninh, phân phối sách đồng đều đến tất cả trường.

Mục tiêu là tránh tình trạng trường này đủ sách nhưng trường khác lại thiếu nhiều. Theo ông Hùng, đến nay sách giáo khoa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cơ bản được phân phối khá đồng đều.

Bên cạnh đó, sở đề nghị huy động giáo viên, học sinh tuyên truyền, vận động và tìm nguồn sách giáo khoa trong nhân dân, đặc biệt từ các thế hệ học sinh đã học những khóa trước.

Đến nay, nguồn sách trong nhân dân đã bổ sung khoảng 50.000 bản sách giáo khoa THCS. Qua đó, tỷ lệ thiếu sách giáo khoa bậc THCS giảm từ 5,29% xuống còn khoảng 4,5%.

Sở GD&ĐT TP Bắc Ninh cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí để học sinh thiếu sách vẫn có điều kiện học tập. Trong trường hợp chưa kịp cung ứng, hai học sinh có thể ngồi gần nhau để dùng chung sách giáo khoa.

Ngoài ra, học sinh được sử dụng sách giáo khoa điện tử do nhà xuất bản cung cấp để học tập tại nhà. Sở cũng đã đăng ký với Bộ GD&ĐT, cùng nhà xuất bản để sớm có thêm sách giáo khoa cung ứng cho địa phương.

Đáng chú ý, về giải pháp lâu dài, Sở GD&ĐT TP Bắc Ninh tiến hành tham mưu UBND thành phố và Thường trực Thành ủy Bắc Ninh xây dựng kế hoạch hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông, bắt đầu từ năm học 2027-2028.

Đến nay, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 338 về thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2027-2028. Theo hướng này, các trường sẽ có nguồn sách để cho học sinh mượn.

Chỉ đạo về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều giải pháp, không chỉ dừng ở phương án hỗ trợ sách giáo khoa. Theo ông Sơn, thành phố có thể nghiên cứu phương án hỗ trợ bằng tiền, với yêu cầu các giải pháp khi triển khai phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.