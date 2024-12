Bắc Ninh đôn đốc thẩm định 3 dự án của Vingroup, Sun Group

Bắc Ninh đề nghị các đơn vị liên quan sớm gửi ý kiến thẩm định liên quan đến 3 dự án khu đô thị do Vingroup, Sun Group đề xuất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan để đôn đốc ý kiến thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị mới. Công văn nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung, khẩn trương thực hiện.

Các dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh đề cập gồm Khu đô thị mới phía Tây Bắc (Khu 1) do Vingroup đề xuất cùng 2 dự án Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn do Sun Group đề xuất

Công văn cho biết hiện một số cơ quan, đơn vị chậm gửi ý kiến thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án trên. Các dự án này nằm trong kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển đô thị hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Bắc Ninh là một trong những "thủ phủ" công nghiệp phía Bắc. Thời gian qua, Bắc Ninh thu hút nhiều dự án lớn cả về khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở.

Liên quan đến 3 dự án do Vingroup và Sun Group đề xuất, tháng 11, UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để xác định các dự án thuộc hay không khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong đó, dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (Khu 1) thuộc địa bàn phường Hòa Long, TP Bắc Ninh có tổng vốn dự kiến hơn 44.500 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup đề xuất. Khu đô thị hoạt động 50 năm, tiến độ triển khai trong 10 năm.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du có quy mô khoảng 296 ha do Sun Group đề xuất, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 17.180 tỷ đồng .

Còn dự án Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phường Tam Sơn và phương Tương Giang, thành phố Từ Sơn cũng do Sun Group đề xuất, có quy mô gần 192 ha. Dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 11.091 tỷ đồng .

2 dự án do Sun Group đề xuất đều có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030.