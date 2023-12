Bắc Giang xử lý 6 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Qua 2 tuần kiểm tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 145 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 6 trường hợp là cán bộ, công chức.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, từ ngày 5/12 đến 18/12, qua công tác tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, xử lý 145 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Trong số trường hợp vi phạm, TP Bắc Giang có 19 người, các huyện Lạng Giang 39 người, Việt Yên 32 người, Yên Dũng 17 người, Tân Yên 13 người, Lục Ngạn 5 người, Lục Nam 14 người, Yên Thế 2 người, Hiệp Hòa 1 người, Sơn Động 3 người.

Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe mô tô tại QL295. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Qua xác minh, CSGT cho biết có 6 trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã gửi thông báo cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên, cán bộ công tác để xem xét, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh yêu cầu đảng viên, cán bộ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kịp thời chấn chỉnh, xem xét, xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ vi phạm theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần yêu cầu đảng viên, cán bộ nâng cao nhận thức, thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe”; kịp thời chấn chỉnh, xem xét, xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ vi phạm theo quy định.

Từ ngày 17/12 đến ngày 20/12/2023 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện và thực hiện xử phạt “nguội” đối với 92 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 35 trường hợp vượt đèn đỏ; 17 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 15 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 19 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, 6 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.