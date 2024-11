Bà Nguyễn Thị Tuyến giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 6/11, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức để bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025; điều động đến công tác tại Hội LHPN Việt Nam; chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Vừa qua, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Căn cứ tình hình thực tiễn, năng lực cán bộ, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyến giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027.

Theo ông Lê Minh Hưng, bà Nguyễn Thị Tuyến là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại Hà Nội. Bà Tuyến được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, bản lĩnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyến vào Ban Chấp hành; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm... các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ; Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã tin tưởng, bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Trên cương vị mới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình, gương mẫu, cùng tập thể Hội LHPN Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội khóa XIII đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh ngày 25/7/1971, quê quán: xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tuyến có trình độ Tiến sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến đã có nhiều năm công tác tại các cơ quan của Hà Nội. Bà đã giữ chức Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, bà được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, bà được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Từ 25/6/2024 – 17/7/2024, bà được Bộ Chính trị phân công điều hành Thành ủy Hà Nội.

Ngày 30/10/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công làm Bí thư Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam.

Ngày 6/11/2024 bà được Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

