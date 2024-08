Bà Harris sẽ đảo ngược 'quân bài tẩy' của ông Trump như thế nào

Một trong những “điểm cộng” hàng đầu của ông Trump trong mắt cử tri Mỹ là hình ảnh chính trị gia mạnh mẽ. Ứng viên Dân chủ Kamala Harris muốn đánh đổ hình tượng này.

Từ nhiều năm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo dựng hình ảnh trong mắt cử tri Mỹ như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có thể giúp người dân sống trong an toàn. Khi cử tri ngày càng nghi ngờ về sức khỏe của Tổng thống Biden, lợi thế này ngày càng thể hiện rõ.

Dù vậy, sức trẻ của bà Harris khiến phe Dân chủ lạc quan trở lại. Phe Dân chủ cho rằng bà Harris sẽ giành lại ưu thế trong cuộc tranh luận về sự mạnh mẽ của các ứng viên, chấm dứt thế thượng phong mà ông Trump đang có.

Theo ông Evan Roth Smith, chuyên gia phân tích của đảng Dân chủ, sự xuất hiện của bà Harris sẽ không chỉ đánh bại ông Trump mà còn giúp “đánh đổ hình tượng chính trị về sức mạnh mà Donald Trump áp đặt lên nền chính trị Mỹ” trong suốt thập kỷ qua.

Tuy nhiên, bà Harris sẽ phải đối mặt với nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm xây dựng hình ảnh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

“Nếu họ (phe Cộng hòa - PV) sử dụng mọi công cụ trong tay và đưa ra thông tin sai lệch như những gì ông Trump đang làm hàng ngày, cuộc tấn công sẽ có sức nặng”, ông Tad Devine, cố vấn lâu năm của đảng Dân chủ, nhận định với CNN. “Theo tôi, chiến dịch của bà Harris cần chuẩn bị”.

Bà Harris đảo ngược xu thế

Khi cuộc bầu cử chưa đầy ba tháng nữa sẽ diễn ra, cả hai phe cùng lao vào cuộc tranh cãi rằng ai là ứng viên mạnh mẽ hơn.

Phe Cộng hòa thường xuyên mô tả bà Harris là ứng viên mềm yếu. Họ mới đây đăng tải một đoạn quảng cáo về quan điểm của phó tổng thống Mỹ trong các vấn đề hình sự và gọi bà là “kẻ tự do đến mức nguy hiểm”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump hàm ý nhân tố giới tính khiến bà Harris mềm yếu và không thể đối đầu các nhà lãnh đạo thế giới.

“Bà ấy sẽ quá dễ dãi với họ, như một món đồ chơi”, ông Trump nói. “Họ sẽ chà đạp lên bà ấy”.

Về phần mình, phe Dân chủ phát hành đoạn quảng cáo khẳng định năng lực của bà Harris trong hai vấn đề thường bị phe Cộng hòa tấn công - tội phạm và nhập cư.

“Kamala Harris đã dành hàng thập kỷ để chống tội phạm bạo lực”, đoạn video mở đầu, trước khi kết thúc bằng câu: “Giải quyết vấn đề biên giới không hề nhẹ nhàng. Kamala Harris cũng vậy”.

Phe Cộng hòa dường như đang dồn lực thuyết phục người dân Mỹ rằng bà Harris sẽ là một tổng thống mềm yếu. Đây là điều dễ hiểu vì nhiều chỉ số thăm dò dư luận của bà Harris đã cải thiện so với ông Biden - một số thậm chí vượt ông Trump.

Đặc biệt, bà Harris đã đảo ngược cuộc tranh luận về tuổi tác giữa các ứng viên. Cho dù nhiều người Mỹ nghi ngại về độ tuổi của ông Trump, dường như mọi sự chú ý trước đây đều đổ dồn về ông Biden.

Bà Kamala Harris được cử tri Mỹ đánh giá là mạnh mẽ hơn so với ông Biden. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, khi bà Harris trở thành ứng viên thay thế, tuổi tác của ông Trump đột nhiên trở thành tâm điểm bình luận. Theo khảo sát mới đây của Marquette Poll, gần 60% người được hỏi cho rằng ông Trump quá già so với chức vụ tổng thống.

Cử tri Mỹ cũng đánh giá cao bà Harris về các phẩm chất năng động, thông minh và trung thực - bà được nhiều điểm hơn ông Trump ở các thang đo này.

Dù vậy, “lá bài tẩy” của ông Trump luôn là hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ngay cả trước cuộc tranh luận hồi tháng 6, ông Trump đã dẫn ông Biden tới gần 20 điểm phần trăm trong chỉ số này, theo thăm dò của Gallup. Theo bà Celinda Lake, chuyên gia thăm dò dư luận của đảng Dân chủ, nhân tố trên là rào cản gần như không thể vượt qua đối với ông Biden.

Bà Lake chỉ ra nhiều cử tri coi ông Biden là ứng viên “nữ tính” - có sức thấu cảm lớn hơn nhưng mềm yếu hơn “nam tính” của ông Trump. Điều này làm dấy lên quan điểm từ xa xưa rằng đảng Dân chủ giống như “bà mẹ”, còn đảng Cộng hòa như “ông bố”.

“Nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp lao động cảm thấy mình an toàn với đảng của người cha hơn là đảng của người mẹ”, bà nói.

Những kết quả thăm dò mới đây - của New York Times/Siena, CBS và Marquette - cho thấy cử tri có xu hướng coi bà Harris mạnh mẽ hơn ông Biden - kể cả so với tỷ lệ ông Biden có được trước khi giành chiến thắng năm 2020. Theo chuyên gia của đảng Cộng hòa Whit Ayres, bà Harris đã “làm đảo lộn toàn bộ các chỉ số so sánh chính” vốn có lợi cho ông Trump.

Ông Trump vẫn dẫn trước

Dù vậy, các chuyên gia phân tích từ cả hai đảng đều tỏ ra cẩn trọng: Theo đánh giá của họ, những số liệu thăm dò ban đầu chưa hoàn toàn cho thấy bà Harris đã có đủ sự mạnh mẽ ở mức cử tri Mỹ kỳ vọng. Các cuộc thăm dò vẫn đều cho thấy ông Trump được coi là người mạnh mẽ hơn (dù những kết quả gần đây cho thấy khoảng cách đang giảm).

Bên cạnh đó, khác biệt giữa đánh giá của nam giới và phụ nữ cũng khá đáng kể. Theo kết quả thăm dò của Marquette, mức độ chênh lệch trong đánh giá của phụ nữ da trắng về sự mạnh mẽ của bà Harris và ông Trump tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, đối với nhóm cử tri nam giới da trắng, tỷ lệ chênh lệch lên tới hơn 25%. Thực trạng này sẽ khiến bà Harris gặp khó nếu muốn đảm bảo tỷ lệ nam giới ủng hộ cần thiết để chiến thắng.

Vụ ám sát hụt hôm 13/7 giúp ông Trump củng cố hình tượng mạnh mẽ của mình. Ảnh: New York Times.

Đặc biệt, đội ngũ tranh cử của ông Trump đang triển khai chiến dịch quảng cáo mô tả bà Harris là con người yếu đuối. MAGA Inc, ủy ban hành động chính trị (super PAC) hàng đầu của phe Cộng hòa, đã công bố kế hoạch chi 100 triệu USD trong những tuần tới để thuyết phục cử tri rằng bà Harris là “ứng viên cấp tiến, nhẹ tay với tội phạm và sẽ là nguy hiểm nếu bà có được Nhà Trắng”.

Ông Ayres cho rằng bà Harris dễ bị tấn công do thời kỳ còn là công tố viên tại San Francisco và lãnh đạo cơ quan tư pháp bang California, cũng như vai trò của bà trong chính sách nhập cư của chính quyền Biden.

Đại hội của đảng Cộng hòa hồi tháng trước là cơ hội để đảng này phô diễn sức mạnh theo nghĩa truyền thống. Ông Trump hiện lên như một chính trị gia dũng cảm đã vượt qua vụ ám sát vài ngày trước đó. Các nhân vật đại diện cho sức mạnh như đô vật Hulk Hogan (người tự xé áo mình trên sân khấu), nhạc sĩ Kid Rock hay bà Dana White, Giám đốc điều hành công ty giải trí võ thuật Ultimate Fighting Championship, là điểm nhấn trong sự kiện.

Theo các cuộc thăm dò, màn thể hiện sức mạnh nam tính như trên vẫn thu hút nhiều cử tri Mỹ - cả nam giới lẫn nữ giới thuộc tầng lớp lao động. Dù vậy, bà Lake cho rằng điều phe ủng hộ ông Trump cho là sức mạnh chó thể bị coi là “gây chia rẽ, thậm chí là nam tính độc hại” trong mắt các cử tri khác, đặc biệt là phụ nữ.

Đây không phải lần đầu đảng Cộng hòa tìm cách gán hình ảnh mềm yếu cho ứng viên đối thủ: Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1988, chiến thuật này từng được áp dụng nhằm vào ứng viên Dân chủ Michael Dukakis.

Dù vậy, so với 36 năm trước, đảng Dân chủ dường như có vị thế tốt hơn. Tỷ lệ tội phạm có xu hướng giảm trong những tháng đầu năm 2024. Bản thân bà Haris cũng từng truy tố nhiều kẻ phạm pháp và nhằm vào cả các công ty quyền lực.

“Người Mỹ hiện không tìm kiếm các nhà kỹ trị kinh tế. Họ tìm kiếm người có khả năng vung chiếc rìu của chính quyền liên bang chống lại những ai bị coi là lợi dụng người tiêu dùng Mỹ”, ông Ron Smith nhận xét.

Cuộc gọi quan trọng từ ông Obama và phu nhân tới bà Harris Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân đã liên lạc với Phó tổng thống Kamala Harris để bày tỏ sự ủng hộ với bà trong cuộc đua trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ.