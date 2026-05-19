AVAKids mang ‘phép màu nụ cười’ đến trẻ em Việt

Thấu hiểu rào cản của trẻ mang dị tật môi bẩm sinh, AVAKids bắt tay Operation Smile triển khai đợt phẫu thuật mới, mang phép màu chắp cánh cho những nụ cười trọn vẹn tương lai.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có tương lai vẹn tròn và nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, đối với hàng nghìn gia đình tại Việt Nam, hành trình nuôi con lại trĩu nặng âu lo khi con mang dị tật bẩm sinh vùng môi, hàm mặt. Khó khăn từ việc ăn uống, hô hấp, phát âm cho đến rào cản chi phí điều trị đắt đỏ khiến cơ hội tìm lại nụ cười của các em trở nên xa vời. Thấu hiểu thiệt thòi ấy, sự chung tay chiến lược giữa chuỗi cửa hàng mẹ và bé AVAKids và Tổ chức Operation Smile Việt Nam đã mở ra hành trình dài hạn, mang phép màu y tế đến gần hơn với mảnh đời kém may mắn.

Sau thành công của giai đoạn đầu với 550 nụ cười được “hồi sinh”, AVAKids tiếp tục khẳng định cam kết nhân văn bằng việc bảo trợ thêm 5,5 tỷ đồng cho giai đoạn 2025-2030. Khoản ngân sách này tương đương 550 ca phẫu thuật miễn phí tiếp theo, nâng tổng số trẻ em được nâng đỡ lên 1.100 em. Đây không chỉ là con số ấn tượng về mặt tài trợ, mà còn minh chứng cho hành trình bền bỉ, vượt mọi rào cản địa lý để tìm kiếm và đưa cơ hội phẫu thuật đến tận tay những em nhỏ ở mọi miền đất nước, dù ở thành thị hay vùng sâu vùng xa.

Đội ngũ AVAKids đồng hành tại sự kiện, chung tay Operation Smile mang thông điệp “We Build Hope” gửi gắm niềm hy vọng đến bệnh nhi và gia đình.

Cam kết này được hiện thực hóa qua đợt mổ mở màn diễn ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM vào sáng 18/5. Ghi nhận ngay từ đầu giờ sáng, rất đông phụ huynh đã cùng con em tập trung tại bệnh viện để được khám sàng lọc và phẫu thuật. Sự đồng hành xuyên suốt của ban tổ chức, y bác sĩ lẫn tình nguyện viên không chỉ giúp xoa dịu lo lắng ban đầu của các gia đình, mà còn mở ra bầu không khí ngập tràn hy vọng cho hành trình điều trị liên tục.

Tại đây, bệnh nhi được đội ngũ chuyên gia y tế thăm khám sàng lọc trước khi bước vào phòng mổ. Mọi chi phí từ phẫu thuật, chăm sóc y tế cho đến một phần chi phí đi lại, ăn ở của gia đình trong suốt thời gian lưu viện đều được AVAKids tài trợ, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình khó khăn.

Có mặt tại buổi khai mạc để đồng hành các gia đình và chứng kiến bước đi đầu tiên của giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hồng, Giám đốc Ngành hàng AVAKids, phát biểu: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng tôi tự hào khi hoàn thành trọn vẹn 550 ca phẫu thuật. Có cơ hội tham gia hầu hết buổi mổ trải dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của gia đình và các bé. Đó là động lực to lớn để AVAKids tiếp tục tài trợ thêm 550 suất ở giai đoạn hai này. Hôm nay là cột mốc ý nghĩa, chúc cho cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp để các em sớm có nụ cười mới, tự tin trong cuộc sống”.

Đại diện AVAKids trực tiếp có mặt tại bệnh viện, giao lưu và cùng chia sẻ niềm vui cho các gia đình trong ngày khởi động giai đoạn mới.

Sự xúc động và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt người làm cha, làm mẹ khi con mình nhận tấm vé thay đổi số phận. Có người cha mang trong mình nỗi đau quá khứ, nay tìm thấy hy vọng cho thế hệ tương lai. Anh Xuân Trường ở Gia Lai (Bình Định cũ), cha của bé Bảo Trân (Sol) nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân lúc nhỏ cũng bị khe hở hàm ếch nhưng gia đình quá khó khăn, cha mẹ không biết để đưa đi điều trị từ sớm. Đến đời con, khi thấy bé gặp nhiều trở ngại trong nói chuyện, ăn uống, anh luôn đau đáu tâm nguyện giúp con thay đổi số phận.

"Khi con được phẫu thuật thành công, gia đình tôi hạnh phúc và biết ơn chương trình đã đóng góp cho tương lai của cháu có nụ cười mới. Tôi mong muốn câu chuyện của gia đình sẽ lan tỏa đến người cùng hoàn cảnh, giúp họ biết đến chương trình nhiều hơn để các bé có cơ hội được điều trị sớm giống con tôi”, anh Trường trải lòng.

Gia đình anh Trường và chị Nguyên, cha mẹ bé Trân mong muốn chương trình được lan tỏa nhiều hơn.

Hành trình của Quỹ nụ cười AVAKids không dừng ở sự đồng hành giữa doanh nghiệp và tổ chức y tế, mà còn có sự cộng hưởng từ cộng đồng khi thông qua hệ thống 95 cửa hàng và kênh mua sắm trực tuyến, AVAKids biến mỗi khách hàng thành một đại sứ kết nối. Mỗi sản phẩm được tin dùng, mỗi đơn hàng thành công tại AVAKids đều gián tiếp đóng góp vào Quỹ nụ cười, tạo nên vòng tay nhân ái lớn. Nền tảng kinh doanh vững chắc và sự tin yêu từ người tiêu dùng là nguồn động lực to lớn giúp AVAKids tiếp tục thực hiện sứ mệnh xã hội một cách bền bỉ, hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh luôn song hành trách nhiệm với thế hệ tương lai.