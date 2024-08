Australia cam kết tăng 95,7 triệu AUD vốn ODA cho Việt Nam

Australia cam kết tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam với số vốn là 95,7 triệu USD Australia (AUD), giúp Việt Nam phát triển mục tiêu liên quan đến thương mại, kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Ảnh: Quốc hội.

Chiều 25/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines dẫn đầu đoàn đại biểu Nghị viện Australia thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần cụ thể hóa và thúc đẩy triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới được nâng cấp giữa Australia và Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Nghị viện Australia.

Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng nhất của nhau. Hiện hai nước duy trì hiệu quả trên 20 cơ chế hợp tác song phương với nhiều kết quả tích cực. Hợp tác kinh tế - thương mại được duy trì ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 14 tỷ USD .

Hai nước đang là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Trong tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,2 tỷ USD , tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiềm năng, dư địa của hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn; phối hợp xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 - 2028; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và hội đoàn hữu nghị hai nước.

Việt Nam và Australia hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối giao thương các doanh nghiệp xuất khẩu hai nước.

Hai nước cần mở rộng đầu tư vào lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và Australia có thế mạnh như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Australia mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Australia tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhất là bán dẫn, quản lý công, xây dựng chính sách công và tài chính vĩ mô.

Về vấn đề này, Chủ tịch Thượng viện Australia chia sẻ, Australia cam kết tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam với số vốn là 95,7 triệu USD Australia giúp Việt Nam phát triển mục tiêu liên quan đến thương mại, kinh tế. Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đề nghị Việt Nam đơn giản hóa thủ tục phê duyệt ODA để Australia sớm triển khai tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Australia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống và chính sách tài chính hỗ trợ thành lập thị trường carbon, chuyển đổi năng lượng công bằng, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường... Ảnh: Quốc hội.

Việt Nam mong Australia hỗ trợ triển khai chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho ĐBSCL, ứng phó với hạn hán tại Tây Nguyên, Trung và Nam Bộ...

Về giáo dục, đào tạo, hai bên thống nhất cần tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo hai nước.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác du lịch với nhiều hình thức như mở thêm đường bay trực tiếp mới, phấn đấu đưa hai nước vào danh sách nhóm các thị trường du lịch hàng đầu của nhau.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia và đề nghị Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên đang tích cực phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2022; duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn nghị viện đa phương...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát triển khai việc thực thi pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Australia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, học tập; tạo điều kiện học tiếng Việt trong các trường có nhiều học sinh người Việt.