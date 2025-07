Aubameyang chia tay Al-Qadsiah

Gia nhập Al-Qadsiah từ Marseille hồi mùa hè năm ngoái theo bản hợp đồng 2 năm, Aubameyang được kỳ vọng dẫn dắt hàng công của đội bóng mới thăng hạng. Và anh không khiến người hâm mộ thất vọng.

21 bàn thắng sau 36 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 17 pha lập công tại giải VĐQG, giúp tiền đạo người Gabon đứng thứ 6 trong danh sách vua phá lưới mùa 2024/25. Anh cũng là cầu thủ dứt điểm hiệu quả nhất của đội, với 55 cú sút trúng đích và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đạt 14,7%.

Màn trình diễn ấn tượng của Aubameyang góp phần đưa Al-Qadsiah cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc và lọt vào chung kết Cúp Nhà vua - dù thất bại trước Al-Ittihad. Dẫu vậy, ở tuổi 36, cựu tiền đạo Arsenal bất ngờ quyết định chấm dứt hợp đồng trước một năm, trở thành cầu thủ tự do giữa những lời mời gọi từ châu Âu.

Marseille - đội bóng mà Aubameyang từng ghi 30 bàn và có 11 kiến tạo chỉ sau một mùa giải (2023/24) - được cho là điểm đến tiềm năng nhất. Nếu thương vụ tái hợp thành công, đây sẽ là cú hích lớn cho tham vọng của đại diện Ligue 1 trong mùa giải mới.

