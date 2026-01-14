Âu Lạc Grand Prize góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực của tăng trưởng, ngoại giao khoa học - công nghệ là hướng tiếp cận chiến lược trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn, Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize là một sáng kiến tiêu biểu, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, thực hiện các nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ nền tảng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoại giao khoa học công nghệ trở thành mũi nhọn mới, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa xây dựng 11 công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất vào việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc và sự tài trợ của Tập đoàn FPT là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize.

Từ góc độ ngoại giao, ông nhấn mạnh Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, lan tỏa hình ảnh một quốc gia năng động, cởi mở, coi trọng tri thức khoa học và sẵn sàng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao. Đây là minh chứng cho tinh thần lấy tri thức làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực trong đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Đây là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua giải thưởng, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm một không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có Liên minh AI Âu Lạc đẩy mạnh ngoại giao khoa học - công nghệ, kết nối các mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đối tác quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình AI tiêu biểu của Việt Nam tiếp cận tri thức, nguồn lực, thị trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cũng tại Lễ công bố giải thưởng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của FPT trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ trong lĩnh vực đối ngoại, qua đó góp phần triển khai các chủ trương, chỉ đạo lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 12/1, Liên minh AI Âu Lạc đã công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, trao tặng 1 triệu USD cho một sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc do người Việt làm chủ. Đây là giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội. Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm nay. Tháng 3 này, Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize sẽ bắt đầu mở cổng đăng ký trực tuyến cho mùa giải đầu tiên.

Giải thưởng được bảo trợ bởi Tập đoàn FPT và có sự đồng hành bảo trợ truyền thông của Cổng Thông tin Điện tử Chính Phủ, báo VnExpress. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường đại học/đại học và đại diện cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.