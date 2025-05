Atletico nhắm 2 ngôi sao Man United

HLV Ruben Amorim được cho là đã ra giá bán một loạt cầu thủ như Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho. Đáng chú ý, tài năng trẻ Alejandro Garnacho cũng không nằm ngoài danh sách thanh lý.

Theo The Athletic, Amorim đã bật đèn xanh cho việc bán Garnacho với mức giá khoảng 70 triệu bảng. Đây là cơ hội để Atletico Madrid tái khởi động thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Argentina.

Số 17 của MU người từng có 5 năm ăn tập tại học viện của Atletico trước khi chuyển đến Anh năm 2020. HLV Diego Simeone được cho là rất mến mộ cầu thủ đồng hương và sẵn sàng đưa anh trở lại Madrid.

Ngoài Garnacho, đội chủ sân Wanda Metropolitano cũng quan tâm đến Antony – cầu thủ đang chơi ấn tượng tại Real Betis theo dạng cho mượn. Tuy Betis muốn giữ chân Antony, nhưng Atletico sẵn sàng cạnh tranh.

Giá khởi điểm cho cựu sao Ajax được ước tính là 32,5 triệu bảng. Nhiều chuyên gia dự đoán con số có thể lên thành 40 triệu bảng. Tuy nhiên, số tiền này chưa bằng một nửa mà MU phải bỏ ra để mang Antony về - 100 triệu euro.

