Asensio nhận chỉ trích dữ dội

Aston Villa không thể làm nên kỳ tích trước PSG tại tứ kết Champions League, dù giành chiến thắng 3-2 ở lượt về tại Villa Park. Đội bóng của Unai Emery chiến đấu quả cảm, nhưng một lần nữa, họ lại phải ngậm ngùi rời cuộc chơi khi thất bại với tổng tỷ số 4-5.

Ngoài những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ như Marcus Rashford, Youri Tielemans, và Ian Maatsen, Marco Asensio lại trở thành tâm điểm chỉ trích của các CĐV Aston Villa. Sau khi gia nhập Villa theo dạng cho mượn từ chính PSG trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Asensio có màn trình diễn khá ấn tượng tại Premier League, nhưng gần đây, anh đối mặt với sự sa sút phong độ đáng lo ngại.

Trong trận đấu với PSG, người ta kỳ vọng Asensio sẽ là người quyết định số phận của Villa, đặc biệt khi được trao cơ hội vào sân trong hiệp hai của trận lượt về. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với Gianluigi Donnarumma, khiến các CĐV Villa không khỏi thất vọng.

Trên các mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích Asensio xuất hiện. Một số CĐV còn không ngần ngại đùa rằng anh “cố tình bỏ lỡ” để giữ PSG ở lại Champions League. Dù vậy, những chỉ trích này cũng phản ánh sự kỳ vọng lớn lao mà các CĐV dành cho Asensio, người mà họ tin tưởng sẽ là "át chủ bài" trong những trận đấu quyết định.

Trước đó, ở trận thắng Southampton 3-0 thuộc vòng 32 Premier League, Asensio sút hỏng 2 quả penalty liên tiếp. Chính điều này làm dấy lên những lo ngại về sự thiếu ổn định của cựu sao Real Madrid.

Tới nay, Asensio đã ghi 8 bàn sau 14 trận cho Villa trên mọi đấu trường. Chưa rõ CLB sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt hay mượn cầu thủ sau mùa 2024/25.

