Asensio lạc lối

Sau trận đấu nhạt nhòa với Atlético Madrid tại Champions League hôm 7/11, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về khả năng thích ứng của cựu ngôi sao Real Madrid tại môi trường mới, cũng như khả năng đáp ứng kỳ vọng từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Được HLV Luis Enrique tin tưởng xếp đá ở vị trí "số 9 ảo" trong trận gặp Atlético, Asensio gần như không để lại dấu ấn nào. Anh chạm bóng 30 lần, nhưng chỉ có hai lần trong vòng cấm, và không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nguy hiểm nào. Sự thiếu sắc bén của Asensio khiến PSG gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước một hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của Atlético.

L'Équipe, tờ báo thể thao hàng đầu của Pháp, không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của Asensio. Trang này chấm anh điểm 2 - mức điểm thấp nhất trong đội hình PSG, đồng thời chỉ ra sự thiếu kết nối và động lực mà Asensio mang lại. Nhận xét của tờ báo có đoạn: “Chơi ở vị trí số 9 ảo, Asensio chạm bóng 30 lần nhưng gần như không tạo ra giá trị nào. Anh thiếu sự kết nối và không mang lại động lực cho đội dù PSG kiểm soát bóng hơn 70%”. Thậm chí, L'Équipe còn cho rằng một cơ hội duy nhất của Asensio cũng bị bỏ lỡ khi cú sút đi chệch hướng khung thành.

Trận đấu với Atlético chỉ là một trong nhiều màn trình diễn không mấy ấn tượng của Asensio kể từ khi gia nhập PSG. Đây đã là trận thứ tám của anh trong màu áo PSG mùa này, và là trận thứ hai tại Champions League - giải đấu mà bản thân chưa ghi được dấu ấn thực sự.

Trước đó, trong trận đấu với Girona, Asensio phải rời sân từ hiệp một vì chấn thương. Sau đó, anh không thể ra sân trong cuộc đối đầu với Arsenal và chỉ thi đấu trong hiệp hai trận hòa 1-1 với PSV. Mặc dù được HLV Enrique trao cơ hội, Asensio vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng đầu tiên tại Champions League trong màu áo PSG.

Phong độ gần đây của Asensio còn bị ảnh hưởng sau trận gặp Lens vào cuối tuần trước. Trong trận đấu đó, anh bỏ lỡ ba cơ hội ghi bàn rõ ràng, khiến tinh thần và sự tự tin suy giảm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến Asensio trong trận gặp Atlético, khi cựu ngôi sao Real Madrid chỉ còn là cái bóng của chính mình so với khởi đầu hứa hẹn hồi đầu mùa giải.

Sau 11 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, Asensio mới ghi được hai bàn thắng và có hai pha kiến tạo, tất cả đều ở Ligue 1. Đây là con số quá khiêm tốn với một tiền đạo được kỳ vọng sẽ giúp PSG tiến xa ở Champions League. Các chuyên gia và người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Asensio có thực sự là giải pháp cho hàng công của PSG hay không?

Trong vai trò "số 9 ảo", Asensio có vẻ không thoải mái khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự sâu như Atlético. Anh thiếu sự sắc bén và khả năng tận dụng không gian nhỏ hẹp trong vòng cấm, một yếu tố quan trọng để thành công ở vị trí này. Điều này khiến PSG gặp khó khăn trong việc tạo ra các pha tấn công sắc nét, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng tại Champions League.

Báo giới Pháp không ngần ngại đặt ra nghi vấn về sự phù hợp của Asensio với PSG, và ngay cả các fan cũng bắt đầu mất dần niềm tin. Tờ L'Équipe không chỉ đánh giá thấp màn trình diễn của anh, mà còn nêu ra khả năng PSG có thể cần bổ sung một trung phong thực thụ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Với những vấn đề hàng công hiện tại, việc chiêu mộ một tiền đạo đích thực có thể giúp PSG có nhiều giải pháp hơn trong các trận đấu lớn.

Tương lai của Asensio tại PSG đang đối mặt với những thử thách lớn hơn bao giờ hết. Nếu không sớm cải thiện phong độ, anh có thể mất suất đá chính vào tay các cầu thủ khác, đặc biệt khi đội bóng thủ đô Paris đang cân nhắc tìm kiếm một trung phong thực thụ trên thị trường chuyển nhượng. Các trận đấu sắp tới gặp Bayern Munich và Salzburg sẽ là bài kiểm tra quyết định: hoặc Asensio sẽ chứng minh được khả năng của mình, hoặc PSG sẽ phải tìm người thay thế cho vị trí "số 9 ảo" khi những trận cầu đỉnh cao đòi hỏi một ngôi sao thực sự.

Trong khi đó, với sự cạnh tranh từ Kolo Muani, vị trí của Asensio lung lay hơn bao giờ hết. Muani cũng là lựa chọn chiến thuật khác biệt mà HLV Enrique xem xét khi hàng công PSG thiếu tính hiệu quả. Đây có thể là thời điểm Asensio phải nỗ lực hết mình, không chỉ để giữ vị trí mà còn để giành lại niềm tin từ người hâm mộ và ban huấn luyện.

Trong bối cảnh PSG gặp áp lực phải đạt thành tích tốt ở Champions League, những trận đấu tới sẽ quyết định không chỉ số phận của Asensio, mà còn là hướng đi chiến thuật của đội bóng. HLV Luis Enrique phải đưa ra quyết định quan trọng về cách sử dụng Asensio cũng như liệu có nên đưa thêm một trung phong thực thụ vào đội hình hay không.

Asensio đứng trước một mùa giải đầy thử thách và không ít áp lực. Khả năng thích ứng của anh với vai trò mới, phong độ và sự quyết tâm sẽ là những yếu tố quyết định liệu anh có thể thành công tại PSG hay không. Nếu không nhanh chóng chứng tỏ được giá trị, Asensio có thể sớm phải nhường chỗ cho một cầu thủ khác, khi PSG đặt mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu Âu.

