Arsenal rối loạn vì Arteta

Quyền lực to lớn của Mikel Arteta tại sân Emirates khiến nhiều nhân vật cấp cao khác nảy sinh sự bất đồng.

Mikel Arteta nhận nhiều chỉ trích thời gian qua.

Football London tiết lộ một trong những lý do Edu Gaspar quyết định rời ghế Giám đốc Thể thao của câu lạc bộ hồi tháng 11, chính là việc Arteta được trao bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Arsenal hồi đầu mùa.

Edu phản đối kịch liệt việc "Pháo thủ" trao quá nhiều quyền lực cho HLV Arteta, và không muốn ký dài hạn với cộng sự. Tuy nhiên, nhà Kroenke phớt lờ yêu cầu của Edu. Dẫn đến việc Edu đột ngột rời đi để đầu quân cho đế chế bóng đá của tỷ phú Hy Lạp Evangelos Marinakis.

Quyết định đó khiến nội bộ đội bóng bất ngờ. Daily Mail đưa tin nhiều thành viên ban lãnh đạo và phòng thay đồ Arsenal sốc trước tin trên, bởi cựu danh thủ Brazil để lại ấn tượng tốt cũng như có tác động lớn đến sự thay đổi của CLB vài năm qua.

Sau 3 tháng, nhiều thành viên ban lãnh đạo Arsenal nhận thấy quan điểm của Edu chính xác. Dưới thời Arteta, Arsenal không cho thấy khả năng cạnh tranh các danh hiệu.

Sau thất bại 0-2 trước Newcastle United ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh, nhiều thành viên cấp cao của "Pháo thủ" đặt dấu hỏi về năng lực của HLV Arteta. Nhiều thành viên cấp cao của Arsenal muốn nhà Kroenke xem xét lại tương lai của Arteta, cũng như tước bớt đi quyền lực của HLV người Tây Ban Nha.

Arteta dẫn dắt Arsenal giành chức vô địch FA Cup vào cuối mùa giải 2019/20. Ông cũng là nhân tố quan trọng giúp CLB hồi sinh hậu kỷ nguyên Wenger. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất HLV này có được sau đó chỉ là giúp "Pháo thủ" tiến rất gần đến chức vô địch Premier League trong hai mùa giải vừa qua.

Mùa này, Arsenal có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. Nếu để Newcastle loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, viễn cảnh trắng tay với "Pháo thủ" mùa này ngày một lớn.