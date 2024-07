Arsenal kích nổ 'bom tấn' 45 triệu euro

Riccardo Calafiori sẽ gia nhập Arsenal từ Bologna.

Theo The Athletic, Arsenal và Bologna đã hoàn tất vụ chuyển nhượng mang tên Riccardo Calafiori. Tuyển thủ Italy sẽ gia nhập "Pháo thủ" với giá 40 triệu euro, đi kèm 5 triệu euro phụ phí.

Bologna sẽ hưởng 60% phí chuyển nhượng, 40% còn lại thuộc về Basel, đội bóng cũ của cầu thủ sinh năm 2002.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ quen thuộc "Here we go" đễ thông báo vụ chuyển nhượng bom tấn của Arsenal đã hoàn tất.

Calafiori sẽ sớm có mặt để kiểm tra y tế và ký hợp đồng, trước khi cùng CLB mới dự tour du đấu tại Mỹ.

HLV Mikel Arteta cần một nhân tố thuận chân trái, có thể chơi được cả ở vị trí trung vệ lệch trái và hậu vệ trái khi cần. Calafiori đáp ứng đủ yêu cầu. Chính vì vậy, đội bóng thành London gấp rút hoàn thành việc thương thảo chuyển nhượng.

Calafiori nổi lên như một hiện tượng khi chơi hay tại Euro 2024. Ở trận hòa 1-1 trước Croatia, trung vệ thuộc Bologna có pha đột phá dũng mãnh từ giữa sân, khiến hàng thủ đối phương bất ngờ, trước khi kiến tạo cho Zaccagni ghi bàn quyết định, theo đó hồi sinh đoàn quân áo thiên thanh từ vực sâu.

Calafiori là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Thiago Motta, góp công lớn vào chiến tích giúp CLB giành vé dự Champions League 2024/2025. Cầu thủ này sở hữu kỹ năng phòng ngự toàn diện cùng khả năng đọc tình huống thông minh.