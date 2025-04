Arsenal đè bẹp Real Madrid không khác nào trò đùa

Trong một đêm đầy bất ngờ tại Emirates, Arsenal tạo nên một chiến thắng vĩ đại mà ít ai dám tin tưởng.

Muốn thắng Real Madrid ở Champions League đã khó, để đè bẹp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha càng khó hơn. Rạng sáng 9/4, Arsenal làm được tất cả điều đó ở trận tứ kết lượt đi Champions League mùa 2024/25.

Chiến tích khó tin

Không chỉ là một trận đấu, mà là một đêm "bão táp" tại Emirates. Những khẩu pháo thành London, tưởng chừng như tan nát bởi cơn bão chấn thương, bất ngờ "nã đạn" liên tiếp vào lưới của Real Madrid. Dưới ánh đèn rực rỡ của London, Thibaut Courtois, thủ thành được mệnh danh là hay nhất thế giới, cũng phải bất lực chứng kiến những tuyệt tác được tạo ra bởi Declan Rice và các đồng đội đang hừng hực khí thế.

Không ai dám tin vào điều này, một kết quả tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất. Arsenal "nã" tới 3 bàn vào lưới gã khổng lồ Real Madrid ngay trên sân nhà Emirates. Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào một đội bóng không sở hữu tiền đạo xuất chúng thế giới, không có tiền đạo trị giá hàng trăm triệu USD như Kylian Mbappe trong đội hình, lại có thể nhấn chìm "Los Blancos" tại đấu trường danh giá nhất châu Âu?

Điều khó tin hơn cả tỷ số đậm đà là cách hàng thủ "non trẻ" của Arsenal, với những cái tên như Jakub Kiwior (sinh năm 2000), Jurrien Timber (2001), và tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly (thậm chí sinh năm 2006), đã "bỏ túi" hoàn toàn bộ tứ siêu sao tấn công trứ danh của Real Madrid: Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Rodrygo Goes và Jude Bellingham. Làm thế nào mà những "măng non" này có thể "tắt điện" hoàn toàn những "họng pháo" hàng đầu thế giới?

Trong đội hình xuất phát của Arsenal trước Real Madrid, HLV Mikel Arteta tiếp tục đặt niềm tin vào Mikel Merino, một tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bất ngờ. Và sự tin tưởng ấy được đền đáp xứng đáng khi chính ngôi sao người Tây Ban Nha với một cú ra chân hiểm hóc đã khiến thủ thành Courtois phải lần thứ ba vào lưới nhặt bóng, góp phần vào chiến thắng vang dội của "Pháo thủ".

Mikel Merino, một tiền vệ, lại ghi bàn như tiền đạo.

Chiến thắng 3-0 đầy khó tin của Arsenal trước Real Madrid chứa đựng quá nhiều điều phi thường. Một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, không hề sở hữu cái gọi là "DNA Champions League" trứ danh, thậm chí còn tung ra sân đội hình được cho là kém tầm hơn, lại có thể quật ngã gã khổng lồ Real Madrid một cách thuyết phục. Điều đáng nói, đây không chỉ là một chiến thắng đơn thuần, mà là một cơn địa chấn thực sự, làm rung chuyển cả thế giới bóng đá.

Khác biệt của Arsenal

Arsenal tạo nên sự khác biệt trước Real Madrid bằng một lối chơi hiệu quả đến lạnh lùng, biết chắt chiu từng khoảnh khắc then chốt để làm nên thành công ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Nói rằng họ chơi hay hơn hoàn toàn so với Real Madrid có lẽ là thiếu sót, bởi trong hiệp một, "Pháo thủ" không ít lần để lộ những khoảng trống, chuyền sai ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Vinicius và Mbappe uy hiếp khung thành David Raya.

Người ta thường nói "trong bóng đá, đôi khi hàng vệ sai, vẫn còn thủ môn sửa chữa". Và tại Emirates, David Raya sắm vai người hùng thầm lặng ấy. Thủ thành người Tây Ban Nha có một ngày thi đấu tập trung cao độ, hóa giải vô hiệu hóa hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm từ Real Madrid. Sự xuất sắc của Raya được xem là một phần then chốt giúp "Pháo thủ" giữ sạch lưới trước hàng công toàn sao của đối thủ.

Chắc chắn rằng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Declan Rice với cú đúp siêu phẩm làm nổ tung "thánh địa" Emirates. Tiền vệ người Anh đơn giản là quá hay. Cách Rice tung lưới Courtois khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng.

Bàn thắng đầu tiên của anh là một đường cong hoàn hảo, mang đậm dấu ấn của huyền thoại Roberto Carlos. Thật trùng hợp, chính cựu danh thủ người Brazil cũng có mặt tại Emirates để chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Phải chăng, đã có một cuộc trò chuyện bí mật nào trước giờ bóng lăn?

Nhưng lạ lùng hơn cả, có lẽ là việc ít ai biết rằng Rice chưa từng ghi bàn từ chấm đá phạt trong sự nghiệp. Nhưng ở London rạng sáng 9/4, cựu sao West Ham biến điều không tưởng thành hiện thực.

Với Arsenal, họ xứng danh "ông hoàng tình huống cố định" trong trận đại chiến với Real Madrid. Đại diện thành London phát huy những điểm mạnh nhất để "bỏ túi" gã khổng lồ Tây Ban Nha.

HLV Mikel Arteta cho thấy sự truyền cảm hứng tuyệt vời vào lối chơi của đội nhà, giúp các cầu thủ hiểu và thực hiện chính xác những chỉ đạo của ông. Biết rằng không thể đôi công trực diện và tạo ra những pha tấn công "sát thương" như Real Madrid vẫn thường làm, Arsenal kiên nhẫn chờ đợi, rồi tung ra đòn "bài tủ" khi thời cơ đến.

Rice ghi 2 siêu phẩm khó tin trong ngày Arsenal đè bẹp Real Madrid 3-0.

Arteta cũng xứng đáng nhận những lời khen ngợi khi đánh bại Carlo Ancelotti trên phương diện chiến thuật trong trận đại chiến tại Emirates. Hiểu rõ Real Madrid thường sử dụng Luka Modric như ngòi nổ phát động tấn công, "Pháo thủ" lập tức yêu cầu Declan Rice "chăm sóc" đặc biệt lão tướng người Croatia, thường xuyên gây áp lực khiến anh không có khoảng trống để thoải mái triển khai bóng.

Trong hiệp một, có thể thấy rõ ý đồ chiến thuật của Arsenal là triệt tiêu nguồn tấn công của Real Madrid ngay từ khu vực giữa sân. Khi bóng tìm đến Modric, Rice áp sát nhanh chóng và không ngần ngại phạm lỗi chiến thuật khi cần thiết.

Arsenal còn cho thấy sự tinh quái trong cách chọn thời điểm pressing Real Madrid. Họ chủ động dâng cao đội hình gây áp lực trong hiệp hai, đặc biệt khi nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi của trung vệ David Alaba. Ở tuyến giữa, Eduardo Camavinga cũng tỏ ra lúng túng, thường xuyên có những pha xử lý hỏng ăn mỗi khi bị Thomas Partey hay Declan Rice áp sát. Rõ ràng, Arteta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đọc trận đấu một cách xuất sắc.

Đêm tại Emirates, không thể phủ nhận "sức trẻ" và khát khao chiến thắng cháy bỏng của Arsenal hoàn toàn "chiếm spotlight". Họ đơn giản là đã tận dụng triệt để những ngòi nổ nguy hiểm nhất để "hạ gục" Real Madrid. Trong đó, cú đúp siêu phẩm của Rice chẳng khác nào dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Arsenal giành chiến thắng đậm đà trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi. Tuy nhiên, thầy trò Mikel Arteta vẫn còn 90 phút đầy thử thách tại Bernabeu, "mảnh đất dữ" từng gieo sầu cho không ít đội bóng Anh. Tại London, "Pháo thủ" tạo ra một lợi thế không nhỏ, và giờ là lúc người ta chờ đợi bản lĩnh thực sự của Arsenal để bảo vệ thành quả này.