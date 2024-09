Arsenal đã đúng về 'siêu thủ môn' Raya

Raya đang sống trong những lời ca tụng. Thước phim ghi lại khoảnh khắc cứu thua khó tin của thủ thành người Tây Ban Nha trong trận hòa 0-0 trước Atalanta tại League phase, Champions League mùa 2024/25 rạng sáng 20/9 (giờ Hà Nội) viral trên mạng xã hội.

Chuyên gia Miguel Delaney miêu tả Raya như "có ma thuật" và điều đó giải cứu Arsenal trên đất Italy. Nhà báo Ed Aarons có mặt tại sân Gewiss cũng giật chi tiết hai pha cứu thua từ chấm phạt đền của Raya lên dòng tít ở bài bình luận trên báo Guardian.

Nói về Raya, tiền vệ Declan Rice thẳng thắn: "Anh ấy tiến lên đẳng cấp mới. Thật không thể tin được với những tình huống đổ người cứu thua từ Raya". Trong phòng họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta dùng chữ "khó tin" khi nhắc tới cựu thủ thành Brentford.

Raya đã thắng trong ván cờ đấu trí cân não với Mateo Retegui. Điều đó không đến một cách ngẫu nhiên hay phụ thuộc quá nhiều vào may rủi.

Trên đường biên, giữa nhịp đập căng thẳng của trận đấu, Raya có một khoảnh khắc lặng lẽ bên HLV thủ môn Iñaki Caña. Trong lúc trọng tài VAR xem xét quả phạt đền, thủ thành người Tây Ban Nha rời khỏi khu vực cấm địa và cùng Caña trao đổi vài lời ngắn gọn. Caña, người góp phần không nhỏ trong việc đưa Raya về Arsenal, có mối quan hệ công việc chặt chẽ với thủ môn này.

Trước đó, hai người họ từng có những cuộc trò chuyện tương tự, đặc biệt ở trận gặp Porto tại UEFA Champions League mùa trước. Đúng như truyền thống, sau khi kết thúc cuộc trao đổi, Raya quay trở lại vạch vôi, chuẩn bị đối mặt với quả phạt đền.

Raya mang tâm lý điềm tĩnh tiếp cận quả phạt đền với một chiến thuật tinh vi. Trước khi Retegui thực hiện cú sút, thủ môn này không ngần ngại thực hiện chiêu trò chơi tâm lý nhỏ nhưng hiệu quả. Anh dành thời gian để vỗ tay và duy trì một khoảng lặng trước khi trở lại vạch vôi.

Những cử chỉ này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là vũ khí trong kho tàng tâm lý của một thủ môn khi đối mặt với đối thủ, giúp Raya nắm quyền kiểm soát tinh thần. Khi Retegui bước lên để thực hiện cú sút, người gác đền của Arsenal đã sẵn sàng. Thủ môn người Tây Ban Nha giữ chân trái trên vạch vôi trong lúc đổ trọng lượng lên chân phải. Khi cú sút được thực hiện, anh lao nhanh về phía bên phải, kịp thời đẩy cú sút mạnh nhưng không hiểm của Retegui.

Quả bóng bật lại, rơi xuống chân tiền đạo người Italy, mở ra cơ hội ghi bàn tưởng chừng không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của Raya không chỉ là pha cứu thua đầu tiên, mà còn là khả năng phản xạ xuất thần.

Trong khi nhiều thủ môn có xu hướng mất thời gian đứng dậy sau khi đẩy bóng, Raya sở hữu phương pháp khác biệt. Anh xoay người nhanh chóng, lấy lại thăng bằng và hướng tới vị trí cần thiết chỉ trong vài giây. Khi Retegui chuẩn bị đánh đầu, thủ thành người Tây Ban Nha đã ở thế chủ động.

Cú đánh đầu mạnh của Retegui hướng thẳng vào khung thành, nhưng Raya đọc tình huống cực kỳ nhanh nhạy. Với cú bật nhanh, anh lao về phía bóng và đẩy nó ra ngoài đường biên, hoàn thành pha cứu thua kép xuất sắc. Mặc dù cú đánh đầu của Retegui chưa phải hoàn hảo, tốc độ phản ứng và sự quyết tâm của Raya giúp anh tạo ra thêm pha cứu thua để đời trong sự nghiệp.

Pha cứu thua này không chỉ thể hiện kỹ thuật đỉnh cao, mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Raya. Những giây phút căng thẳng được anh giải quyết bằng sự điềm tĩnh, kỹ năng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, khẳng định vị thế của anh trong vai trò thủ môn số một của đội bóng.

Cách đây không lâu, Raya thực hiện pha cứu thua đáng kinh ngạc để ngăn chặn Ollie Watkins của Aston Villa. Hôm ấy, Arsenal giành chiến thắng ngay tại sào huyệt Villa Park của đối thủ với tỷ số 2-0. Một lần có thể do tình cờ. Hai lần là ngẫu nhiên. Nhưng đến lần thứ ba thì đã là thói quen.

Với Raya, liên tiếp những tình huống cứu thua khó tin khẳng định đẳng cấp bản thân, đồng thời cho thấy Arsenal không hề sai khi đặt niềm tin vào anh. Thời điểm "Pháo thủ" đưa thủ thành người Tây Ban Nha về sân Emirates và đẩy Aaron Ramsdale lên ghế dự bị, làn sóng tranh cãi nổ ra. Đội bóng thành London bị chỉ trích "quá tàn nhẫn". Nhưng lúc này, có lẽ không cổ động viên Arsenal nào cảm thấy tiếc cho Ramsdale - người bị CLB bán cho Southampton trong hè 2024.

Tại Premier League mùa 2023/24, Arsenal là đội giữ sạch lưới ít nhất với chỉ 29 bàn thua. Ở đó, vai trò của Raya rất lớn. Thủ thành này cũng được vinh danh với giải thưởng "Găng tay vàng" Premier League. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì ngôi sao 29 tuổi trình diễn.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi Raya là "siêu thủ môn". Điều này thực tế không có gì sai. Arsenal tránh được thất bại trên sân của Atalanta - nhà vô địch Europa League mùa 2023/24 - nhờ pha cứu thua kép đến từ thủ môn người Tây Ban Nha. Trong ngày hàng công "Pháo thủ" hoạt động kém hiệu quả, họ vẫn còn chốt chặn đáng tin cậy ở khung thành. Một tín hiệu tích cực với đại diện nước Anh.

Dù vậy, lịch sử UEFA Champions League từng chứng kiến nhiều thủ môn sở hữu pha cứu thua kép và không kém phần ấn tượng như Raya. Mùa 2001/02, Grégory Coupet (Lyon) dùng đầu cản phá tình huống chuyền về rất khó của Cacapa. Sau đó, Rivaldo (Barcelona) lập tức lao tới dứt điểm rất mạnh bằng đầu. Nhưng bằng cách nào đó kỳ diệu, Coupet vẫn kịp gượng dậy và cản phá thành công.

Trong trận chung kết Champions League 2005, thủ thành Jerzy Dudek (Liverpool) cũng hai lần liên tiếp làm nản lòng Andriy Shevchenko (AC Milan) - người thực hiện tình huống dứt điểm bằng đầu và đệm bóng cận thành. Khoảnh khắc này diễn ra trong tích tắc.

Từ Coupet, Dudek tới Raya, họ đều tạo ra pha cứu thua ấn tượng và để chọn ra khoảnh khắc nào đáng kinh ngạc nhất thực sự rất khó. Mỗi người đều có quan điểm riêng. Thậm chí, máy tính sau này áp dụng những thống kê như PSxG (Post Shot Expected Goals) - chỉ số đại diện cho khả năng bóng sẽ vào lưới cao đến đâu sau khi cú sút được tung ra, hay xG (bàn thắng kỳ vọng) để làm thước đo đánh giá cho một tình huống, những tranh cãi vẫn xảy ra và không có hồi kết.

Raya đang chơi hay và chứng minh được tài năng trên sân khấu lớn của bóng đá thế giới. Nhưng để gọi ngôi sao 29 tuổi là "siêu thủ môn" thì fan của Coupet cũng như Dudek sẽ không hài lòng. Họ vẫn tin rằng các thủ thành của Lyon, AC Milan mới sở hữu tình huống cản phá xuất thần hơn.

Dù vậy, Raya có lẽ không cần phải tham gia vào cuộc tranh luận mình đã là "siêu thủ môn" hay chưa. Câu trả lời cuối cùng sẽ thuộc về Mikel Arteta, các cầu thủ Arsenal và người hâm mộ đội bóng. Quan trọng hơn, thủ môn người Tây Ban Nha sau đêm tại Bergamo tiếp tục khẳng định vị thế số một ở CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.