Apple Watch năm nay sẽ có thay đổi lớn

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple Watch Series 10 năm nay sẽ mỏng hơn và có kích thước màn hình lớn hơn so với các mẫu tiền nhiệm.

Apple Watch Series 9. Ảnh: Apple.

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất đăng trên Medium, Kuo cho biết màn hình Apple Watch thế hệ tiếp theo sẽ tăng từ 41 mm lên 45 mm và từ 45 mm lên 49 mm. Đồng thời, mẫu smartwatch Táo khuyết năm nay cũng sẽ được thiết kế mỏng hơn.

Đối với dòng Apple Watch Ultra 2024, Kuo cho biết các thông số kỹ thuật sẽ “gần như giữ nguyên”. Song, nếu sản lượng sản xuất đúng như kỳ vọng, phiên bản màu đen mới được bán ra thị trường.

Chuyên gia phân tích cũng cho biết Apple sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất linh kiện Apple Watch vào cuối năm nay. Trước đó, tập đoàn đã thử nghiệm in 3D để sản xuất Apple Watch Series 9 vào năm 2023 để giảm thời gian sản xuất và lượng vật liệu sử dụng. Kuo cho biết thử nghiệm đã “cải thiện đáng kể” hiệu quả sản xuất.

Bright Laser Technologies sẽ là bên đối tác cung cấp các linh kiện in 3D. Chuyên gia phân tích cho biết nhu cầu vận chuyển các bộ phận của công ty in 3D có trụ sở tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trong những năm tới, do lợi thế về chi phí của công nghệ in này. Kuo cũng đề cập đến tiềm năng sử dụng công nghệ 3D trong sản xuất vỏ Apple Watch.

Apple Watch Ultra 3 sẽ có thiết kế tương tự Ultra 2. Ảnh: ZDNet.

Trước đó, Bloomberg từng đưa tin Apple Watch 2024 có thể sẽ được đặt tên "Apple Watch X" để kỷ niệm 10 năm Apple Watch ra đời. Dự kiến ra mắt năm 2024 hoặc 2025, thiết bị sẽ mỏng hơn đáng kể, dùng cơ chế nam châm để gắn dây đeo giúp tiết kiệm không gian.

"Những người tham gia phát triển Apple Watch thế hệ mới cho biết hệ thống này chiếm đáng kể không gian, nếu thay bằng pin lớn hoặc các bộ phận khác sẽ tốt hơn", trang tin viết.

Tin đồn về Apple Watch Series 10 mỏng hơn xuất hiện ngay sau bản tin Power On đề cập đến kế hoạch làm mỏng iPhone, MacBook Pro và Apple Watch của Táo khuyết. Trước đó, công ty trình làng iPad Pro M4, thiết bị mỏng nhất từ trước đến nay của Apple (5,1 mm).

"Tôi được biết Apple đang tập trung phát triển mẫu điện thoại mỏng hơn đáng kể, ra mắt cùng thời điểm iPhone 17 vào năm 2025. Công ty cũng muốn giảm độ mỏng cho MacBook Pro và Apple Watch.

Theo kế hoạch, iPad Pro là khởi đầu cho thế hệ thiết bị mới của Apple, gồm các sản phẩm mỏng, nhẹ nhất trong danh mục của họ trên toàn ngành công nghệ", cây bút Mark Gurman viết.