Apple tích hợp loạt tính năng AI vào phần mềm dựng phim

Ứng dụng chỉnh sửa video Final Cut Pro được nâng cấp với công cụ tách vật thể, chuyển âm thanh sang phụ đề bằng AI.

Logo của Final Cut Pro trên máy tính. Ảnh: The Verge.

Apple vừa ra mắt Final Cut Pro 11, phiên bản mới nhất của ứng dụng chỉnh sửa video nổi tiếng. Phần mềm có giá 8 triệu đồng nếu mua mới, còn người dùng hiện tại được nâng cấp miễn phí.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được nhấn mạnh trên Final Cut Pro 11 với tính năng Magnetic Mask, hỗ trợ tách vật thể khỏi nền để thêm hiệu ứng, chỉnh màu mà không cần phông xanh hoặc các kỹ thuật phức tạp.

Tính năng Magnetic Mask có thể hiệu quả trong nhiều tình huống bất kể vật thể đứng yên hay chuyển động nhanh. Dù tách đối tượng tốt, tính năng này vẫn chưa hoàn hảo đến từng điểm ảnh.

Tất nhiên, người dùng có thể tinh chỉnh thủ công lớp tách nền, thêm/bớt điểm theo dõi (tracking points) để ứng dụng tự động theo dõi đối tượng.

Theo đánh giá, Magnetic Mask hoạt động nhanh, thời gian tách vật thể chưa đến một phút trên MacBook Pro M1 Pro đã 4 năm tuổi. Tính năng này cũng hỗ trợ máy Mac dùng chip Intel.

Tính năng tách và theo dõi chuyển động vật thể bằng AI trên Final Cut Pro 11. Ảnh: Apple.

Tiếp theo là công cụ chuyển giọng nói thành phụ đề (Transcribe to Captions), tận dụng mô hình ngôn ngữ do Apple tự phát triển. Người dùng chỉ cần chọn nguồn âm thanh rồi nhấn Transcribe to Captions. Toàn bộ quá trình diễn ra trực tiếp trên thiết bị, không cần gửi lên máy chủ.

Theo The Verge, tính năng hoạt động nhanh nhưng không hoàn hảo, đôi lúc viết sai chính tả các tử thông dụng và danh từ riêng. Người dùng cũng chưa thể tùy biến phụ đề theo ý thích, trừ khi cài thêm công cụ bên thứ ba.

Final Cut Pro 11 còn hỗ trợ chỉnh sửa video không gian (Spatial Video). Người dùng có thể quay video không gian bằng Vision Pro, iPhone 15 Pro/15 Pro Max, các mẫu iPhone 16 hoặc ống kính RF-S7.8mm F4 STM Dual trên Canon R7.

Về cơ bản, quy trình chỉnh sửa video không gian tương tự phim 2D thông thường. Tuy nhiên, Apple bổ sung chế độ mới để xem góc nhìn từ kính trái/phải, tùy chọn xuất video vào ứng dụng Photos, hoặc chuyển sang Vimeo để xem trên Vision Pro.

Chế độ biên tập video không gian trên Final Cut Pro 11. Ảnh: Apple.

Một số nâng cấp nhỏ trên Final Cut Pro 11 gồm phím tắt di chuyển clip (Option + mũi tên lên/xuống), tối ưu chip M, hiệu ứng chuyển cảnh mới (Modular)...

Apple cũng giới thiệu Final Cut Pro 2.1 cho iPad với công cụ cải thiện ánh sáng, màu sắc bằng AI (Enhance Light and Color). Theo trải nghiệm của The Verge, tính năng hoạt động tốt khi có thể tối ưu độ phơi sáng, hỗ trợ nhiều tùy chọn màu sắc trước khi biên tập thủ công.

Với chế độ chỉnh màu thông thường, Táo khuyết bổ sung nhiều bộ lọc, hiệu ứng chuyển cảnh Modular và nhạc nền mới. Ứng dụng cũng hỗ trợ Pencil Pro với tính năng nhận diện độ nghiêng, phản hồi xúc giác...

Một số cải tiến khác gồm thay đổi chiều cao clip bằng cử chỉ chụm ngón tay, hỗ trợ chế độ biên tập dòng thời gian (timeline) cho video 120 fps. Khác với Final Cut Pro trên máy tính, phiên bản iPad được cung cấp dưới dạng thuê bao, giá 130.000 đồng/tháng.

Chế độ xem trước video Log kèm thông số LUT trên Final Cut Camera 1.1. Ảnh: Apple.

Cuối cùng, Final Cut Camera cho iPhone và iPad được nâng cấp phiên bản 1.1. Ứng dụng hỗ trợ điều khiển không dây nhiều camera cùng lúc, hoặc quay video trực tiếp từ thiết bị với các thông số nâng cao như cân bằng trắng, ISO, lấy nét thủ công...

Với phiên bản 1.1, Final Cut Camera hỗ trợ quay video Log định dạng HEVC, ít tốn bộ nhớ so với ProRes. Ứng dụng cho phép xem trước video khi áp dụng thông số LUT, hỗ trợ quay Log khung hình 120 fps trên iPhone 16 Pro, bổ sung thước cân bằng để căn chỉnh cảnh quay dễ dàng hơn.