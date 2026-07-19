Apple có thể làm điều chưa từng có

Xu hướng AI khiến Apple điều chỉnh chiến lược ra mắt chip xử lý trong năm tới, ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng.

MacBook Pro 16 inch với chip M5 Max. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple sẽ thay đổi chiến lược ra mắt chip M trong thời gian tới. Điều này xuất phát từ sự bùng nổ của xu hướng AI, buộc Táo khuyết thay đổi nhanh hơn để bắt kịp đối thủ.

Apple dự kiến chỉ ra mắt phiên bản tiêu chuẩn của thế hệ chip M6. Các phiên bản M6 Pro và M6 Max sẽ không xuất hiện, thay vào đó là M7 Pro và M7 Max, dự kiến trình làng vào cuối năm 2027.

"Apple có kế hoạch nâng cấp mạnh bộ xử lý thần kinh (Neural Engine) trên dòng chip M7. Hãng nhận thấy các cải tiến ấy đủ lớn để đẩy sang thế hệ tiếp theo, thay vì hoàn thiện dòng chip M6", Gurman giải thích.

Lợi thế của Apple

Theo Gurman, tiền đề cho sự thay đổi đến từ việc hủy bỏ dự án xe tự lái của Apple hồi năm 2024. Điều này khiến nỗ lực gần 10 năm đổ bể, cùng hàng nghìn nhân viên, hàng trăm bằng sáng chế, các cơ sở chuyên dụng và hơn 10 tỷ USD .

Kể cả khi không thành hình, tàn dư của dự án vẫn có ích cho Apple. Nếu không có điều đó, hãng đã "tụt hậu hơn nữa trong lĩnh vực AI so với hiện tại", theo lời Gurman.

Từ những giai đoạn đầu tiên của dự án xe hơi, Apple đặt tham vọng vượt lên đối thủ với khả năng tự lái cấp độ 5. Đây là cấp tự lái hoàn toàn, không cần bảng điều khiển và không cần tài xế can thiệp.

"Điều này dẫn đến các sáng kiến AI quy mô lớn đầu tiên của công ty, đòi hỏi những đột phá trong lĩnh vực máy học và chip xử lý tùy chỉnh", Gurman chia sẻ.

John Ternus, người sắp nhậm chức CEO Apple vào ngày 1/9, giới thiệu dòng máy tính Mac của công ty. Ảnh: Bloomberg.

Thời điểm đó, Táo khuyết cần chip có khả năng xử lý lượng lớn tác vụ AI trong thời gian thực. Dù chip trên xe hơi chưa bao giờ hoàn thiện, các thành phần bên trong lại trở thành nền tảng cho những công nghệ khác, đáng chú ý nhất là Neural Engine, bộ phận chuyên dụng trong chip Apple để xử lý AI.

Công nghệ này ra mắt lần đầu trên iPhone X năm 2017, hỗ trợ các tính năng như Face ID và Animoji. Từ khi chip M ra mắt năm 2020, mọi máy tính mới của hãng trang bị Neural Engine.

Điều này biến máy Mac trở thành một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất để chạy mô hình AI cục bộ, phục vụ người dùng phổ thông và một số chuyên gia.

Đây cũng là nền tảng cho dòng chip M Ultra mạnh nhất của hãng, bên cạnh chip xử lý tùy chỉnh chạy trên máy chủ Apple Intelligence.

"Tuy AI ngày nay phần lớn xoay quanh mô hình tạo sinh và chatbot, Apple đã dành hơn một thập kỷ để xây dựng nền tảng phần cứng cần thiết, phục vụ công nghệ này", cây viết từ Bloomberg nói thêm.

Tất nhiên, Táo khuyết vẫn đối mặt khó khăn khi việc nâng cấp Apple Intelligence và Siri AI chậm hơn dự kiến. Dù vậy, khi AI ngày càng mở rộng ứng dụng, với nhiều tác vụ được ưu tiên xử lý trực tiếp trên thiết bị, các dự án trước đây của Táo khuyết lại mang đến lợi thế.

Chiến lược chip mới

Từ khi ra mắt chip M1 năm 2020, Apple liên tục cải tiến Neural Engine, kể cả trên dòng chip M4 hay mới nhất là M5. Dựa trên tin đồn, hãng đã xem xét điều chỉnh kế hoạch ra mắt chip xử lý cho máy Mac năm tới.

Cụ thể, chip M6 phiên bản tiêu chuẩn vẫn ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên theo Gurman, đây sẽ là phiên bản duy nhất của thế hệ M6 khi Apple quyết định không ra mắt các mẫu cao cấp hơn như M6 Pro, M6 Max hay M6 Ultra.

"Thay vì hoàn thiện dòng M6 với các phiên bản Pro, Max và Ultra, Apple sẽ chuyển thẳng sang M7. Trên thực tế, hãng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện thiết kế chip M7, chỉ 6 tháng sau khi hoàn thiện quy trình ấy cho M6.

Điều đó đồng nghĩa M7 sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Tiếp theo là M7 Pro và M7 Max vào cuối năm 2027, còn M7 Ultra sẽ xuất hiện vào 2028", cây viết từ Bloomberg chia sẻ.

Một chiếc MacBook Pro kết nối với màn hình Studio Display XDR. Ảnh: Bloomberg.

Một số thế hệ chip M trước đây không có phiên bản Ultra, song Apple chưa từng loại bỏ mẫu Pro hay Max của một dòng chip cụ thể.

Theo Gurman, lý do dẫn đến quyết định này lại đến từ AI. Apple có kế hoạch nâng cấp mạnh Neural Engine trên dòng M7. Hãng cho rằng những cải tiến ấy đủ lớn để đẩy nhanh thế hệ tiếp theo thay vì hoàn thiện dòng M6.

"Những thay đổi thậm chí còn lớn hơn trên M7 Ultra. Tôi được biết hiệu năng AI trên phiên bản này được nâng cấp đáng kể, tiệm cận các bộ tăng tốc AI chuyên dụng như Blackwell của Nvidia", Gurman nhấn mạnh.

M7 Ultra cũng là nền tảng cho chiến lược máy chủ AI tiếp theo. Apple dự định triển khai phiên bản máy chủ mạnh hơn dùng chip M5 Ultra, được phát triển nội bộ với tên mã J246. Trong khi đó, M7 Ultra nhiều khả năng xuất hiện vào năm 2029.

Theo tin đồn, M7 Ultra có thể hỗ trợ RAM tối đa 1,5 TB, gấp đôi mức dự kiến trên M5 Ultra. Dù vậy, khả năng Apple ra mắt phiên bản này còn phụ thuộc tình hình ngành công nghiệp. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ khiến các linh kiện như RAM trở nên khan hiếm.