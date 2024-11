Apple lại tìm cách 'moi tiền' người dùng

Với việc tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence, nhà sản xuất iPhone có thể tính phí cho phiên bản cao cấp nếu người dùng muốn có trải nghiệm trọn vẹn.

Người dùng bị tính phí khi sử dụng ChatGPT Plus trên Apple Intelligence. Ảnh: ZDNet.

Theo Forbes, đây là một hành động bất thường đối với Apple khi công ty đã xây dựng hệ thống nội bộ trong nhiều năm để kiểm soát trải nghiệm và bảo mật dữ liệu cá nhân. Do đó, việc tích hợp ChatGPT đã làm nổi bật tham vọng của Apple trong việc tăng tương tác với cộng đồng AI.

Tuy nhiên, điều này cũng phần nào minh chứng cho việc Apple đang tụt hậu so với các đối thủ về công nghệ AI. Ngoài ra, việc tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence sẽ kéo theo chi phí và tác động trực tiếp đến người dùng nếu muốn có trải nghiệm trọn vẹn.

Hiện tại, người dùng ChatGPT Plus có thể đăng nhập trực tiếp tài khoản trên iPhone, trong khi những người mới sử dụng hệ thống có tùy chọn nâng cấp lên ChatGPT Plus. Theo Forbes, Apple có thể lấy khoản hoa hồng vào khoảng 30% cho mỗi người người sử dụng ChatGPT Plus trên các thiết bị của công ty.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực AI, lựa chọn của Tim Cook và nhóm của ông dường như trái ngược với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Google và Samsung đang cung cấp các công cụ hỗ trợ AI miễn phí để giúp người dùng thiết lập nhiều tính năng hữu ích.

Việc Apple hướng đến mô hình freemium (mô hình miễn phí và tính phí đan xen) có thể là khởi đầu mới cho các công ty smartphone khác học tập. Trong tương lai, Goolge AI và Galaxy AI có thể xuất hiện các phiên bản trả phí để tạo ra trải nghiệm cao cấp hơn.

Cách tiếp cận chậm chạp của Táo khuyết trong việc giới thiệu AI tạo sinh trái ngược hoàn toàn với hoạt động tiếp thị Apple Intelligence. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng trên mọi nền tảng, bao gồm cả iOS và macOS.

Động thái tính phí của Apple khi tiếp cận thị trường này sẽ cần thêm thời gian để đánh giá. Mức độ tác động đến việc sử dụng Apple Intelligence so với các nền tảng trí tuệ nhân tạo khác sẽ là một số liệu quan trọng trong vài tháng tới.