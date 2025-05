Apple 'chơi trội', các hãng chạy theo phục vụ

MacOS, cũng như Windows, có thể hoạt động linh hoạt, tương thích tốt với các loại màn hình với độ phân giải, kích thước, tỉ lệ khác nhau. Tuy nhiên, Apple có chuẩn Retina với mật độ điểm ảnh theo chuẩn. Trên điện thoại, DPI cần thiết là 300. Những thiết bị màn hình lớn ít nhất phải đạt 218 ppi.

Đây là lý do các mẫu iMac, màn hình máy tính Táo khuyết có độ phân giải 5K ở kích thước 27 inch. Theo lý thuyết này, độ phân giải 4K tương thích với các màn hình 21 inch của hãng. Với sản phẩm 24 inch, độ phân giải cần thiết là 4,5K, trong khi 32 inch cần đến 6K.

Cũng bởi tỉ lệ “dị” này, có ít sản phẩm trên thị trường được sản xuất nhằm phục vụ cho nhóm khách hàng này. 4K vẫn là chuẩn thông dụng được nhiều người lựa chọn cho mục đích thông thường. Trước đó, LG là công ty duy nhất bán màn hình 5K cho kích thước 27 inch với model UltraFine. Tuy nhiên, sản phẩm giá cao và gần như không có nâng cấp qua các năm.

Tại Computex 2025, ViewSonic giới thiệu model VP2788, màn hình 5K đầu tiên của họ. Ngoài có độ phân giải tương thích cho Mac, sản phẩm cũng đảm bảo chất lượng hiển thị cho nhóm khách hàng làm đồ họa chuyên nghiệp.

Giữa 4K và 5K khoảng cách tưởng chừng không lớn. Tuy nhiên, chuẩn cao có lượng điểm ảnh nhiều hơn đến 77%. Thực tế sử dụng, người dùng khó nhận ra khác biệt về độ nét giữa hai độ phân giải trên kích thước 27 inch ở khoảng cách 30-40 cm. Tuy nhiên, 5K tương thích hoàn toàn với các cài đặt hiển thị của MacOS. Do vậy, khi giảm tỉ lệ hiển thị về mức thấp hơn, nhằm tăng kích thước chữ, máy không bị răng cưa quanh vật thể.

Ngoài độ phân giải cao, sản phẩm được cân sẵn màu sắc từ khi xuất xưởng, cài đủ các cấu hình theo nhu cầu của người làm đồ họa. Khả năng đáp ứng của sản phẩm cũng thuộc nhóm đầu ngành với 99% DCI-P3, được Pantone cấp chứng nhận đạt chuẩn.

Nhà sản xuất cho biết màn hình VP2788 đáp ứng được 1 tỷ màu, bản thân tấm nền là loại 8 bit, được hỗ trợ bằng FRC. Tuy nhiên, đây không phải điểm trừ đáng kể khi Apple Studio Display giá gấp đôi cũng chỉ dừng lại ở công nghệ tương tự.

Thiết bị phù hợp với khách hàng đang dùng MacBook đời mới. Nó có sẵn cổng USB-C Thunderbolt 4, sạc ngược lại cho máy tính qua chuẩn PD 100 W. Với hai khe kết nối, màn hình còn có thể mở rộng qua một dây cắm bằng Daisy Chain.

So với LG UltraFine, ViewSonic VP2788 hiện đại hơn hẳn với viền mỏng, được phủ lớp chống chói chuyên dụng cùng chân đế linh hoạt. Xung quanh màn hình được bố trí khe tản nhiệt, bởi tấm LED độ phân giải cao nóng lên nhanh khi hoạt động liên tục.

Màn hình của ViewSonic là sản phẩm đáp ứng được nhiều nhu cầu, trừ việc chơi game. Độ phân giải quá cao cộng thêm mức tần số quét tối đa 75 Hz không tối ưu cho tác vụ nói trên. Trong tầm giá, khách hàng có thể tìm được màn hình 4K, tốc độ làm tươi đến hàng trăm Hz.

Đối thủ chính của VP2788 là dòng ProArt và Samsung Viewfinity, cùng kích thước và độ phân giải 5K. Các lựa chọn này hiện có giá khoảng 22 triệu đồng tại Việt Nam. Model từ ViewSonic ra mắt sau, có ưu điểm về tốc độ quét cao hơn hai đối thủ, ít nhấp nháy.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).