Áp thấp nhiệt đới gây mưa to cho khu vực Trung Bộ vào đêm 19/9

Chiều tối và đêm 19/9, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Nhận định về diễn biến áp thấp nhiệt đới, chiều 19/9, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết khoảng 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, vượt qua biên giới Việt Nam và Lào sang đất Trung Lào và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 19/9-20/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Cường suất mưa lớn đêm 19/9 trong 6 tiếng có nơi có thể đạt trên 150 mm. Với lượng mưa lớn, dồn dập như vậy nên các khu vực nêu trên cần lưu ý đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Mưa lớn ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vào sáng 19/9. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.

Ngoài ra, cảnh báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ngập lụt trên các đô thị, khu vực đông dân cư sinh sống của các khu vực nêu trên, ông Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 19/9 đến đêm 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1; khu vực từ Hà Tĩnh -Quảng Nam cấp 2.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Thời tiết các khu vực tối 19/9, ngày 20/9: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực đồng bằng đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3; riêng vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.