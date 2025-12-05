Áp dụng hệ thống kiểm soát vé tự động tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông

Với sự phối hợp của Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị liên quan, sáng 5/12, Hà Nội Metro chính thức áp dụng hệ thống kiểm soát vé tự động trên tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông.

Kể từ ngày 5/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chính thức áp dụng hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách trên Tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông.

Hà Nội Metro triển khai Kế hoạch số 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN ngày 16/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 về phê duyệt "Quy trình kiểm soát vé tại cổng soát vé tự động triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu tại ga ĐSĐT".

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu kiểm tra hệ thống kiểm soát vé tự động trên tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Xuân Trung.

Trong thời gian qua, công ty đã phối hợp cùng các đơn vị đánh giá hiện trạng hệ thống AFC tại Tuyến 2A và 3.1, xây dựng phương án nâng cấp phần mềm quản trị AFC, máy chủ dữ liệu, đầu đọc đa chuẩn, mạch điều khiển và tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không gián đoạn vận hành.

Từ ngày 20/8/2025, hệ thống được thử nghiệm trên toàn tuyến 2A, thu hút gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt sử dụng, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đến ngày 18/11, Hà Nội Metro đã hoàn tất việc chuyển đổi sang hệ thống mới.

Sau hơn 4 tháng triển khai Kế hoạch 428, với sự chỉ đạo của các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ của C06, Trung tâm RAR và các đơn vị liên quan, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng theo yêu cầu đề ra với những kết quả như sau:

Về công nghệ, Hà Nội Metro đã hoàn tất lắp đặt đầu đọc đa chuẩn, camera AI, nâng cấp mạch điều khiển cổng, server và bảo mật hệ thống; tích hợp với hệ thống xử lý sự cố và hệ thống báo cháy. Công ty đã hoàn thành kết nối kỹ thuật với Trung tâm RAR để xác thực tài khoản trên App Hà Nội Metro, phối hợp với RAR và C06 đánh giá an ninh hệ thống và đồng bộ dữ liệu vé lên VNeID, giúp người dân kiểm tra và sử dụng vé ngay trên ứng dụng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá việc đồng bộ dữ liệu vé lên VNeID. Ảnh: Xuân Trung.

Đồng thời, Công ty đã cung cấp thông tin kết nối API để RAR/C06 triển khai tính năng bán vé trên nền tảng quốc gia VNeID. Công ty cũng xây dựng ứng dụng bán vé điện tử, hỗ trợ nhiều loại vé và hình thức xác thực (QR, NFC, CCCD chip), triển khai nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử, thẻ ngân hàng theo mô hình "Tap & Go".

Về vận hành, hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy. Áp dụng đầy đủ các loại vé theo chính sách giá vé của thành phố. Thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng cao quản trị doanh nghiệp và công tác quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng.

Trong giai đoạn tiếp theo, công ty sẽ hoàn thiện việc tích hợp hệ thống với ứng dụng VNeID, Nền tảng bán vé quốc gia và Hub Giao thông của Bộ Công an, đồng thời hoàn tất đánh giá an ninh, an toàn hệ thống. Giai đoạn 2 của Kế hoạch sẽ triển khai trên 8 ga Tuyến 3.1 sau khi kết thúc bảo hành vào ngày 16/12/2025, bắt đầu nâng cấp phần cứng từ ngày này và thử nghiệm tại một số ga từ ngày 25-31/12/2025.

Từ ngày 1/1/2026, hệ thống sẽ vận hành phục vụ hành khách tại 30% số cổng soát vé, và đến 31/01/2026 hoàn thành toàn bộ nâng cấp phần cứng, trung tâm dữ liệu và phần mềm quản lý AFC dùng chung cho cả hai tuyến, dự kiến đưa vào vận hành toàn hệ thống trong tháng 2/2026.

Việc đưa hệ thống soát vé tự động mới vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống giao thông công cộng thông minh, hiện đại và văn minh của Thủ đô, không chỉ nâng cao trải nghiệm của hành khách mà còn tối ưu công tác quản lý vận hành, góp phần thúc đẩy hạ tầng giao thông phát triển theo hướng số hóa.

Hà Nội Metro tin tưởng việc ứng dụng công nghệ định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học sẽ mở ra giai đoạn vận hành mới hiệu quả hơn, qua đó phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn và mang đến trải nghiệm "An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường" cho cộng đồng.