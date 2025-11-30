'Áo mới' của dinh thự Vua Mèo

Dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi là Dinh Vua Mèo) được khởi công xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, từng là trung tâm quyền lực của dòng họ Hoàng - một trong những gia tộc có tiếng ở Bắc Hà, Lào Cai.

Trải qua hơn một thế kỷ mưa nắng, công trình từng xuống cấp nghiêm trọng. Đến cuối năm 2023, dự án trùng tu được tỉnh Lào Cai triển khai với mục tiêu bảo tồn tối đa các giá trị nguyên bản.

Sau gần 1 năm thực hiện, dinh thự nay khoác lên mình diện mạo mới với tường sơn trắng sữa, họa tiết và hoa văn phục hồi tỉ mỉ...hiện lên uy nghi, bề thế giữa khung cảnh núi non trùng điệp của cao nguyên trắng Bắc Hà.

Công trình có tổng diện tích khoảng 10.000 m², gồm 36 phòng, bố trí theo hình chữ nhật liên hoàn. Xung quanh tường có lỗ châu mai và đường tuần tra trên thành, thể hiện tính phòng thủ thông minh của gia tộc Hoàng A Tưởng.

Phía sau dinh thự, dưới hai cây Mộc Hương cổ thụ còn lại từ thời chủ nhân cũ, là đường hầm thoát hiểm. Đây được xem là dấu ấn của sự tính toán cẩn trọng và chiến lược của vua Mèo trong việc bảo vệ dinh thự.

Tầng hai dành để giới thiệu trang phục và hiện vật văn hóa của đồng bào các dân tộc Bắc Hà, biến nơi đây thành “bảo tàng sống” giữa lòng di tích.

“Tôi đến đây hơn 10 năm trước, khi đó dinh thự ẩm mốc, nhiều chi tiết mờ nhòe. Giờ nhìn lại, tường trắng, họa tiết phục hồi rõ ràng, không gian uy nghiêm hơn hẳn. Có thể thấy sự khác biệt rõ rệt sau trùng tu”, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Theo tìm hiểu, việc trùng tu vừa qua mới là giai đoạn 1. Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung phục dựng các tháp canh, mở rộng khuôn viên phía sau và phát triển các sản phẩm du lịch, phim tư liệu, sách, nhằm biến dinh thự trở thành trung tâm trải nghiệm văn hóa, lịch sử vùng cao.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình