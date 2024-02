Áo dài 'con công' phủ sóng MXH ngày Tết

Ngoài sắc đỏ may mắn, màu hồng của hoa đào cũng được ứng dụng trên những tà áo này. Không chỉ là sắc đào phai, hồng pastel còn gần với gam Peach Fuzz (hồng đào) - màu sắc của năm 2024. Hình ảnh hoa hồng, con công truyền thống được in ấn trên nền vải này càng trở nên nổi bật, đem đến không khí Tết đến xuân sang. Đó là lý do nhiều tín đồ thời trang lựa chọn tà áo dài này trong dịp năm mới.