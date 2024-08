Áo ba lỗ gần 1.500 USD bị chê quê mùa

Chiếc áo tank top đang gây tranh cãi nằm trong bộ sưu tập mùa đông 2024 của Balenciaga, được thiết kế bởi giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia. Hãng thời trang đang bán mẫu áo với giá 1.150 USD . Trên các trang web bán hàng bên thứ ba, giá áo được nâng lên 1.490 USD , theo New York Post.

Với sự kết hợp của nhiều lớp vải thun co giãn, chiếc áo tạo cảm giác như nhiều áo tank top được xếp chồng lên nhau. Lớp trên cùng là một chiếc áo camisole trắng với nơ nhỏ và viền ren, tiếp theo là một lớp áo màu xanh in hình và một lớp áo màu hồng nổi bật.

Mẫu áo mới được tạo nên từ nhiều lớp vải thun co giãn.

Trên trang web của thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Pháp, chiếc áo được phối cùng quần jean baggy màu xám, dép tông và túi đeo vai, tạo nên một tổng thể đậm chất thời trang những năm 2000. Tuy nhiên, theo tạp chí Independent, đây là một bước đi sai lầm của thương hiệu khi cố gắng hồi sinh một phong cách đã lỗi thời.

Được biết, kiểu áo này thường thấy trên thảm đỏ của Disney Channel. Những năm 2000, tín đồ thời trang sẽ mặc những chiếc áo giá rẻ từ các nhà bán lẻ phổ biến như Abercombie & Fitch và Limited Too (nay đã ngừng hoạt động).

“Chúng ta sẽ không quay lại thời đó đâu”, một tín đồ thời trang khác bảy tỏ sự thất vọng.

Erin Miller, một TikToker với 2,6 triệu người theo dõi, đã có những nhận xét thẳng thắn về sự trở lại của phong cách này trong video của mình.

"Sản phẩm được mô tả là một chiếc váy ngắn, thật may là họ đã phối nó với quần jean. Tôi khá chắc Ashley Tisdale đã mặc nó trên thảm đỏ vào năm 2003. Thắt lưng to bản của bạn đâu? Áo bolero của bạn đâu?", cô nói, không quên châm biếm cách phối đồ của thương hiệu.

Video của Miller đã thu hút hơn 217.000 lượt xem trên TikTok, và những người theo dõi cũng đưa ra những lời bông đùa về thiết kế này, cho rằng đây là một "tượng đài" của thời trang năm 2003.

Nhiều nhà tạo mẫu cũng lên tiếng chỉ trích kỹ thuật xếp lớp sai lầm của nhà mốt Pháp, khẳng định họ "không bao giờ mặc áo tank top màu trắng ngoài cùng".

Cũng có những người bày tỏ sự thích thú với chiếc áo, song lại cho rằng họ thà tự làm với giá 10 USD còn hơn chi hơn 1.000 USD cho thiết kế lỗi thời.

"Tôi có thể dễ dàng mua ba chiếc váy rẻ tiền và xếp lớp chúng giống như tôi đã làm vào năm 2008-2009. 1.490 USD cho cái gì vậy?", một người khác tỏ ra khó hiểu về mức giá "trên trời".

