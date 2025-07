Antony nhận 'gáo nước lạnh' từ Ten Hag

Trong buổi phỏng vấn với Bild, Ten Hag đánh giá cao Antony nhưng thừa nhận sẽ không chiêu mộ cầu thủ người Brazil: "Cậu ấy có phẩm chất tuyệt vời. Tôi đã ký hợp đồng với Antony hai lần. Cậu ấy như một người con trai với tôi, đến giờ vẫn vậy. Hiện tại, chúng tôi không quan tâm đến việc chiêu mộ Antony, nhưng sẽ xem xét tình hình trong tương lai".

MU khiến thương vụ Antony trở nên phức tạp khi nâng giá bán ngôi sao người Brazil, bất chấp việc loại anh khỏi kế hoạch mùa tới của HLV Ruben Amorim. UOL cho biết "Quỷ đỏ" chỉ chấp nhận để Antony rời đi với giá 50 triệu bảng, so với mức 34-42 triệu bảng như trước đây.

Antony thu hút sự quan tâm lớn sau màn trình diễn ấn tượng trong nửa mùa giải khoác áo Real Betis dưới dạng cho mượn. Anh ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo, góp công đưa đội bóng Tây Ban Nha vào chung kết Conference League.

Antony gia nhập CLB chủ sân Old Trafford vào năm 2022 với mức phí 86 triệu bảng theo tiếng gọi của Ten Hag. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện không đạt được kỳ vọng dù được HLV người Hà Lan nâng đỡ.

Hiện tại, Antony bày tỏ mong muốn thi đấu cho Betis mùa giải tới. Nhưng CLB La Liga không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng của MU. Betis đang ra đề nghị hỏi mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa sau.

