Antony là bài học cay đắng cho Man Utd

Tháng 9/2022, Manchester United công bố bản hợp đồng trị giá 85,5 triệu bảng với Antony từ Ajax, biến cầu thủ người Brazil trở thành bản hợp đồng đắt thứ hai trong lịch sử CLB. Nhưng chưa đầy hai năm rưỡi sau, thương vụ này không chỉ trở thành nỗi thất vọng lớn trên sân cỏ mà còn là gánh nặng tài chính đè nặng lên đội bóng.

Trong nhiều năm qua, Manchester United phải chịu cái gọi là “thuế Manchester United” - hiện tượng các CLB khác nâng giá cầu thủ khi nhận thấy sự quan tâm từ đội bóng này. Tuy nhiên, thực tế là chính Manchester United tạo điều kiện cho tình trạng này. Việc thường xuyên chi trả vượt mức cho các mục tiêu chuyển nhượng khiến đội bóng trở thành "miếng mồi ngon" trên thị trường, và Antony trở thành minh chứng rõ ràng nhất.

Đầu mùa hè 2022, “Quỷ đỏ” đặt mức giá trần cho Antony ở mức 60 triệu euro (khoảng 55 triệu bảng), dựa trên các yếu tố so sánh như giá trị của Raphinha, người khi đó đã chứng minh được khả năng tại Premier League. Nhưng chỉ sau vài tuần, dưới áp lực từ HLV Erik ten Hag và khởi đầu mùa giải tồi tệ (thua Brighton và Brentford), Manchester United quyết định nâng giá.

Trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, khi Edwin van der Sar - Giám đốc điều hành Ajax - kiên quyết không giảm giá. Manchester United nhượng bộ, đồng ý mức phí 95 triệu euro (bao gồm phụ phí).

Antony ngay lập tức ghi bàn trong trận ra mắt gặp Arsenal, giúp CLB giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, màn trình diễn đó không kéo dài. Sau 62 trận tại Premier League, Antony chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Phong cách chơi bóng của Antony khiến người hâm mộ dần mất kiên nhẫn. Anh thường xuyên lạm dụng kỹ thuật, chuyền bóng ngược hoặc thực hiện những động tác vô nghĩa - điển hình là pha xoay 360 độ hai lần liên tiếp rồi… đưa bóng ra ngoài trong trận gặp Sheriff Tiraspol.

Không chỉ vậy, ngôi sao người Brazil còn vướng phải rắc rối ngoài sân cỏ. Cáo buộc hành hung bạn gái cũ khiến anh phải nghỉ thi đấu một thời gian, ảnh hưởng lớn đến phong độ và tinh thần. Dù cảnh sát Brazil khép lại cuộc điều tra, vụ việc vẫn đang được xử lý tại Manchester, kéo dài thêm chuỗi ngày đáng quên của cầu thủ này.

Với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, Antony trở thành biểu tượng cho sự thất bại của Manchester United trên thị trường. Đến cuối mùa giải này, chi phí khấu hao hợp đồng của Antony sẽ lên tới 51,3 triệu bảng, nhưng giá trị còn lại trên sổ sách vẫn là 34,2 triệu bảng - con số khó có thể đạt được nếu bán anh trong bối cảnh hiện tại.

Nếu chỉ bán được 20 triệu bảng, đội bóng sẽ phải ghi nhận khoản lỗ 14,2 triệu bảng trong sổ sách tài chính. Điều này càng khiến Manchester United rơi vào thế khó, buộc phải cân nhắc bán đi các tài năng trẻ như Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho để cân đối ngân sách - điều không người hâm mộ nào muốn thấy.

Thương vụ Antony không chỉ là một thất bại về tài chính mà còn trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho cách quản lý chuyển nhượng của Manchester United. Nó cho thấy sự yếu kém trong việc định giá cầu thủ, thiếu chiến lược và dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực.

Trên thị trường chuyển nhượng, “thuế Manchester United” sẽ tiếp tục tồn tại nếu CLB không thay đổi cách tiếp cận. Để tránh lặp lại những sai lầm tương tự, Manchester United cần một chiến lược dài hạn, tập trung vào giá trị thực sự của cầu thủ thay vì những quyết định vội vàng vì áp lực ngắn hạn.

Antony từng được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình của Erik ten Hag. Nhưng thay vào đó, anh trở thành biểu tượng cho sự yếu kém và thất bại của Manchester United trong một thập kỷ qua.

Khi Manchester United chuẩn bị để Antony rời đi theo dạng cho mượn, bài học từ thương vụ này sẽ còn vang vọng trong hành lang quyền lực tại Old Trafford - một lời nhắc nhở rằng những quyết định sai lầm không chỉ khiến đội bóng trả giá bằng tiền bạc, mà còn bằng danh tiếng và tương lai.

