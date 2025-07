Ảnh cưới của Đạt G và Bảo Ngọc

Bộ đôi đầu tư lớn vào bộ ảnh cưới với nhiều hoa tươi. Váy cưới của Bảo Ngọc cũng được thiết kế riêng. Ở phần tà dài hơn 2 m là dòng chữ thêu tinh tế "Until the end of time" cùng tên viết tắt của hai người. Vợ Đạt G chia sẻ bộ ảnh kèm chú thích: "Ở đây hôm nay chính thức có hai con người/ Giàu sang hay sa cơ vẫn luôn giữ môi cười/ Bữa cơm yên vui bên nhau là điều đầu tiên/ Hãy nhớ luôn trao cho nhau nhiều sự hồn nhiên".