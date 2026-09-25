Ăn trứng mỗi ngày, điều gì thực sự xảy ra với cholesterol?

Trứng giàu protein và nhiều dưỡng chất nhưng không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt. Lượng trứng, cách chế biến, thực phẩm ăn kèm và bảo quản đều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trứng giàu protein và nhiều dưỡng chất, nhưng cần ăn với lượng phù hợp, chế biến đúng cách và bảo quản an toàn để tận dụng lợi ích dinh dưỡng. Ảnh: Magnific.

Nhiều người có thói quen ăn trứng mỗi ngày nhưng lại lo lòng đỏ chứa cholesterol, đặc biệt khi ăn 2-3 quả trong ngày. Không ít người vì vậy loại bỏ trứng khỏi thực đơn hoặc chỉ ăn lòng trắng với suy nghĩ đây là cách an toàn hơn cho tim mạch.

Tuy nhiên, theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Anh cho biết lượng trứng phù hợp không giống nhau ở mỗi người. Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1-3 quả trứng mỗi ngày trong một chế độ ăn cân đối, trong khi người có cholesterol cao hoặc rối loạn lipid máu nên thận trọng hơn với lượng ăn vào và cách chế biến.

Người khỏe mạnh có thể ăn trứng mỗi ngày

Chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Anh cho biết cholesterol trong máu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ cơ địa, di truyền đến chế độ ăn uống. Vì vậy, dù lòng đỏ trứng chứa cholesterol, ăn trứng không đồng nghĩa cholesterol trong máu sẽ tăng vọt.

Trứng có thể xuất hiện thường xuyên trong thực đơn, nhưng cần được cân đối với các nhóm thực phẩm khác thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Ảnh: Magnific.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, trứng có thể được đưa vào thực đơn hàng ngày. Điều quan trọng là cân đối tổng thể khẩu phần, thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, thịt nhiều mỡ, bánh ngọt và thực phẩm chế biến sẵn mới là những yếu tố cần được lưu ý khi chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Người có cholesterol cao hoặc rối loạn lipid máu nên kiểm soát lượng trứng và ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, hấp. Cách này giúp hạn chế lượng chất béo được bổ sung thêm vào món ăn, đồng thời dễ kiểm soát khẩu phần trong ngày.

Ngược lại, một số món kết hợp trứng với nhiều dầu mỡ, tinh bột hoặc các nguyên liệu giàu năng lượng có thể khiến tổng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn thay đổi đáng kể.

Đừng chỉ ăn trứng để bổ sung protein

Với người tập luyện để tăng cơ hoặc giảm mỡ, nhu cầu protein thường cao hơn so với người ít vận động. Tuy nhiên, tăng số lượng trứng không phải cách duy nhất để bổ sung dưỡng chất này.

Đa dạng nguồn đạm từ trứng, thịt, cá, hải sản, sữa và các loại đậu giúp bữa ăn cân đối, cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết.

Chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Anh khuyến nghị người tập luyện nên đa dạng nguồn protein trong khẩu phần, từ thịt gia cầm, cá, hải sản, trứng, sữa đến các loại đậu và đậu phụ. Mỗi nhóm thực phẩm còn cung cấp những vitamin, khoáng chất và dưỡng chất khác, giúp bữa ăn cân đối hơn.

Thay vì dồn quá nhiều trứng vào một ngày, người tập có thể phân bổ các nguồn protein vào từng bữa, đồng thời kết hợp rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Cách ăn này vừa hỗ trợ mục tiêu tăng cơ hoặc kiểm soát cân nặng, vừa giúp chế độ ăn đa dạng hơn.

Với người đã được chẩn đoán cholesterol cao, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch, lượng trứng nên được điều chỉnh dựa trên tổng thể chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Ăn trứng chín kỹ, bảo quản đúng cách

Bên cạnh cholesterol, cách chế biến và bảo quản cũng quyết định mức độ an toàn khi ăn trứng. Trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa Salmonella, loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm.

Trứng sống hoặc chưa được nấu chín kỹ có thể nhiễm Salmonella, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Magnific.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo nấu đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông đặc. Những món sử dụng trứng sống hoặc chưa chín kỹ như trứng lòng đào cần được đặc biệt thận trọng ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Với trứng đã luộc hoặc nấu chín, FDA khuyến cáo bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vòng 7 ngày. Thực phẩm đã nấu chín cũng không nên để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Nếu đã để qua đêm bên ngoài tủ lạnh, nên bỏ thay vì tiếp tục sử dụng.

Một quả trứng có thể mang lại nhiều dưỡng chất, nhưng cách ăn mới quyết định phần lớn giá trị của nó trong cả chế độ ăn. Khẩu phần hợp lý, thực phẩm ăn kèm, cách chế biến và bảo quản đúng cách đều cần được tính đến để vừa tận dụng dinh dưỡng vừa hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.