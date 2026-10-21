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An ninh thắt chặt ở buổi ra mắt 'Harry Potter'

  • Thứ tư, 21/10/2026 16:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bản truyền hình chuyển thể từ thương hiệu "Harry Potter" của HBO phải tăng cường lực lượng an ninh cho lễ ra mắt tại London (Anh).

Theo Daily Mail, sự kiện ra mắt bản truyền hình phim Harry Potter dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Nick Frost, Paul Whitehouse, John Lithgow và Warwick Davis. Ban tổ chức đã lên kế hoạch bổ sung lực lượng bảo vệ cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực thảm đỏ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ê-kíp sản xuất và khách mời.

Quyết định siết chặt an ninh được đưa ra sau sự việc nhóm hoạt động xã hội đeo mặt nạ xông vào thảm đỏ buổi công chiếu vở kịch Harry Potter And The Cursed Child tại Nhà hát Palace, London.

Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: "Đội ngũ sản xuất rất lo lắng về diễn biến của buổi ra mắt. Ban tổ chức buộc phải nâng ngân sách an ninh để bảo vệ an toàn cho các ngôi sao".

Ông Neil Blair, đại diện của J.K. Rowling, đã lên tiếng lên án hành động quá khích trên. Trả lời tạp chí Variety, ông khẳng định: "Mọi người hâm mộ đều xứng đáng được tận hưởng thế giới phép thuật trong một không gian an toàn và tôn trọng lẫn nhau".

Trước đó, J.K. Rowling trở thành tâm điểm chỉ trích sau hàng loạt phát ngôn về bản dạng giới. Dù khẳng định ủng hộ quyền của người chuyển giới, bà vẫn bảo vệ quan điểm phụ nữ nên được định nghĩa theo giới tính sinh học. Phát ngôn này khiến bà nhận sự phản đối gay gắt từ cộng đồng LGBTQ+ cùng nhiều ngôi sao trong bản điện ảnh như Daniel Radcliffe và Emma Watson. Nhiều người hâm mộ thậm chí tuyên bố sẽ tẩy chay dự án mới của HBO.

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Dự án truyền hình Harry Potter And The Philosopher's Stone sẽ trình làng vào dịp Giáng sinh tới đây. Ảnh: HBO.

Trong bản truyền hình sắp tới, Rowling tham gia vào một số khâu sáng tạo nhưng không đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm biên kịch chính.

Tài tử John Lithgow - người đảm nhận vai hiệu trưởng Dumbledore - thừa nhận ông cảm thấy "thấy không thoải mái" khi nhận được bức thư ngỏ từ một người bạn có con là người chuyển giới khuyên ông rút lui. Lithgow thẳng thắn nhận xét những quan điểm của nữ nhà văn là "nghịch lý và khó hiểu", đồng thời nhấn mạnh Rowling "gần như không can thiệp sâu vào quá trình sản xuất phim".

Trong khi đó, nam diễn viên Nick Frost cũng tỏ ra băn khoăn: "Bà ấy có quyền đưa ra ý kiến của mình và tôi cũng vậy. Chỉ là quan điểm của chúng tôi hoàn toàn không hề trùng khớp".

Dự án truyền hình Harry Potter And The Philosopher's Stone dự kiến sẽ chính thức lên sóng trên nền tảng HBO Max vào đúng dịp Giáng sinh.

East of Eden (Phía đông vườn địa đàng) được đánh giá là kiệt tác của John Steinbeck. Cuốn sách kể về cuộc đời của hai gia đình Trask và Hamilton, cùng những câu chuyện đan xen giữa họ. Gia đình Hamilton trong tiểu thuyết được cho là dựa trên gia đình có thật của Samuel Hamilton, ông ngoại của Steinbeck.

An Nhi

Harry Potter Harry Potter Harry Potter

  • Harry Potter

    Harry Potter

    Harry Potter là tên của bộ truyện gồm bảy phần của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling. Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thuỷ Harry Potter và những người bạn lấy bối cảnh tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Đến tháng 6/2011, Harry Potter trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử với 450 triệu bản và được dịch sang 67 ngôn ngữ. Khi được dựng thành phim, Harry Potter trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kéo theo thương hiệu Harry Potter có giá trị hơn 15 tỉ USD.

    Bạn có biết: Tập thứ 3 "Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban" của loạt phim chuyển thể được BAFTA bình chọn là Phim dành cho trẻ em hay nhất thập kỷ trong lễ trao giải First Light Awards 2011.

    • Tác giả: J. K. Rowling
    • Quốc gia: Anh
    • Ngày phát hành: 29/06/1997

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