An Khang ra mắt 'Trạm kết nối sức khỏe' mang tiện ích y tế đến mọi nhà

Ngày 30/10, An Khang chính thức giới thiệu mô hình “Trạm kết nối sức khỏe”, nối dài chuỗi hành động hướng về cộng đồng.

Sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình. Thế nhưng, hành trình tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu đôi khi lại đi kèm không ít trở ngại. Rào cản về khoảng cách địa lý, thời gian chờ đợi tại bệnh viện hay bỡ ngỡ trước các ứng dụng công nghệ khiến nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, đành gác lại việc thăm khám định kỳ.

Trước những khó khăn rất đời thường ấy, thời gian qua, An Khang không ngừng nỗ lực tích hợp nhiều tiện ích y tế, dịch vụ vào hệ thống cửa hàng để người dân thuận tiện hơn. Gần đây, chuỗi tiếp tục ra mắt mô hình “Trạm kết nối sức khỏe” vào sáng 30/10. Sự kiện đánh dấu màn hợp tác chiến lược cùng các tên tuổi lớn trong lĩnh vực y tế gồm Medlatec, Medpro, bCare by bTaskee và dịch vụ tiêm chủng, mở ra không gian nơi mọi nhu cầu chăm sóc thể chất đều được đáp ứng trọn vẹn tại một điểm đến.

Sự hợp tác giữa các “ông lớn” lĩnh vực y tế mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và tiện lợi cho người dân.

Bước tiến này định hình lại vai trò của người dược sĩ tại An Khang. Giờ đây, khi bước vào không gian cửa hàng, khách hàng được đón tiếp bởi “người điều hướng dịch vụ” tận tâm. Dược sĩ không đơn thuần là người đọc toa, tư vấn liều dùng hay minh bạch hóa từng viên thuốc như triết lý tử tế vốn có của thương hiệu, mà còn đóng vai trò một người thân am hiểu y tế, sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn. Được đào tạo kỹ càng về chuyên môn lẫn tinh thần phục vụ, đội ngũ nhân viên trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác, đăng ký và kết nối hệ thống chăm sóc sức khỏe uy tín một cách mượt mà nhất.

Điển hình cho sự kết nối này là giải pháp xóa bỏ nỗi lo ngại về việc phải đi xa hoặc chen chúc chờ đợi để lấy mẫu xét nghiệm, nhờ chương trình ký kết hợp tác Medlatec. Theo đó, khách hàng của An Khang được giảm 10% khi đăng ký dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nhà. Được hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao từ Medlatec cùng dịch vụ khám sức khỏe đa dạng, giải pháp lấy mẫu tận nơi đặc biệt ý nghĩa với người mắc bệnh mạn tính, người lớn tuổi đi lại khó khăn hay mẹ bầu cần theo dõi thai kỳ thường xuyên. Tiện ích này còn là lựa chọn tối ưu cho người bận rộn, gia đình có trẻ nhỏ hay người sống xa cơ sở y tế. Dù thực hiện xét nghiệm theo chỉ định hay kiểm tra tổng quát định kỳ, người dân đều có thể an tâm về độ chuẩn xác của kết quả.

Đội ngũ dược sĩ An Khang tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người tham gia sự kiện.

Hệ sinh thái y tế này tiếp tục được hoàn thiện với sự góp mặt của Medpro - nền tảng đặt khám nhanh tại hơn 500 cơ sở y tế khắp cả nước. Tiêu biểu là bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 2 và 3), Nhi Đồng, Nhân dân Gia Định… hoặc hệ thống Vinmec, Hoàn Mỹ, Tai Mũi Họng Sài Gòn… Medpro hỗ trợ người bệnh chủ động chọn bác sĩ, khung giờ và lấy số thứ tự trực tuyến tại quầy thuốc An Khang. Người dân giờ đây đã có thể đặt lịch khám trước, tiết kiệm thời gian chờ đợi, gỡ bỏ áp lực xếp hàng từ sáng sớm và giảm tải nhiều thủ tục hành chính phức tạp.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn kết nối bCare by bTaskee - dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn y khoa tận nhà và bệnh viện. Gói quà tặng trị giá 130.000 đồng dành cho dịch vụ chăm sóc tại nhà không chỉ mang đến sự hỗ trợ tận tâm từ chăm sóc viên trong quá trình chăm sóc người thân, mà còn đi kèm ưu đãi dọn dẹp nhà cửa. Qua đó, người bệnh có thêm điều kiện nghỉ ngơi, hồi phục, trong khi gia đình giảm bớt gánh nặng việc nhà và an tâm hơn khi chăm sóc người thân.

Chuỗi giá trị tăng thêm từ đối tác uy tín giúp người dân vơi bớt chi phí chăm sóc sức khỏe.

Khởi nguồn từ triết lý kinh doanh bằng sự tử tế, “Trạm kết nối sức khỏe” là bước tiến quan trọng giúp An Khang hoàn thiện chu trình chăm sóc toàn diện cho người dân. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một nơi bán thuốc minh bạch, chuỗi nhà thuốc đang dần định vị như điểm tựa y tế quen thuộc ngay tại khu phố. Tại đó, mọi gia đình đều dễ dàng tiếp cận dịch vụ chuyên sâu một cách nhanh chóng và an tâm nhất.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt “Trạm kết nối sức khoẻ” của An Khang còn có sự đồng hành của thương hiệu dược phẩm đối tác. Sự góp mặt của các hãng Novartis, Dược Hậu Giang, AstraZeneca, Servier, Dược phẩm Trung ương 3... tiếp thêm nguồn lực to lớn, giúp An Khang thực hiện cam kết mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chính hãng, chất lượng cho người dùng.