An Khang hợp tác Medpro mở rộng tiện ích đặt lịch khám bệnh

Giờ đây, người dân có thể đặt lịch khám tại hơn 300 bệnh viện - cơ sở y tế toàn quốc như Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược... trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp tại An Khang.

Sáng 18/6, An Khang ký kết hợp tác cùng Medpro, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa tiện ích y tế đến gần hơn với cộng đồng, góp phần gỡ bỏ nhiều rào cản trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Theo đó, người dân, đặc biệt người lớn tuổi và người ở tỉnh xa, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ đặt lịch khám chữa bệnh do Medpro khai thác, thông qua An Khang.

Cụ thể, bà con truy cập website của An Khang có thể tìm thấy nhiều dịch vụ. Ngoài tìm kiếm thuốc và thiết bị y tế, người dùng có thể chọn nút “Đặt lịch khám nhanh”. Từ đây, họ được chuyển sang nền tảng của Medpro để chọn thông tin cần thiết, khung giờ và lấy số thứ tự trước khi đến khám. Không còn cảnh chen lấn hay ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ giữa bệnh viện đông đúc, An Khang vừa góp phần hiện thực hóa điều nhiều người mong mỏi: Được thăm khám thuận tiện hơn.

Với người không quen thao tác công nghệ, bạn có thể ghé nhà thuốc An Khang gần nhà để được dược sĩ hỗ trợ từng bước, từ đăng ký thông tin, tư vấn chọn bệnh viện và chuyên khoa phù hợp đến đặt lịch, thanh toán hộ... Qua mạng lưới 326 nhà thuốc phủ rộng khắp, website thân thiện và đội ngũ dược sĩ nhiệt huyết, dịch vụ đặt lịch khám hứa hẹn nhanh chóng phổ biến tới người dân.

Tại lễ ký kết, ông Đoàn Văn Hiểu Em - đại diện An Khang - nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không nên là điều xa xỉ hay phức tạp. Hợp tác Medpro là cách An Khang góp phần tháo gỡ rào cản trong hành trình khám bệnh của người dân, từ nỗi lo xếp hàng chờ đợi đến việc không biết bắt đầu từ đâu. Nếu mỗi nhà thuốc có thể trở thành nơi bắt đầu cho sự an tâm, thì đó là điều chúng tôi muốn kiến tạo”.

Sự hợp tác mở ra hướng tiếp cận mới cho người dân, đặc biệt là những ai chưa quen sử dụng công nghệ, giúp họ dễ dàng đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện lớn trên cả nước.

Thực tế, nhiều người bệnh ở các tỉnh thành khi cần đi khám tại bệnh viện lớn phải dậy 3-4h, bắt xe đò lên thành phố lớn để lấy số thứ tự và hy vọng kịp khám trong ngày.

Bà Huỳnh Ngọc Tám (63 tuổi, ngụ Cầu Kè, Trà Vinh) chia sẻ: “Tôi từng đi từ khuya để kịp có mặt ở bệnh viện vào sáng sớm. Dù vậy, tôi vẫn phải xếp hàng dài, có lần đợi mòn mỏi đến tận chiều mới khám xong”.

Việc chờ đợi không chỉ gây mệt mỏi mà còn tạo rào cản tâm lý khiến nhiều người ngại đến bệnh viện, dù cơ thể đang cần được thăm khám.

Sự ra đời của dịch vụ đặt lịch khám thông qua Medpro không chỉ tháo gỡ phần nào vướng mắc của người dân, mà còn tạo một hệ sinh thái tử tế và minh bạch. Với đa dạng dịch vụ y tế trên Medpro như đặt khám tại cơ sở, xét nghiệm, tiêm chủng… việc đáp ứng nhu cầu người dân giờ đây nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Thông qua việc hợp tác, An Khang và Medpro chọn bắt đầu từ điều gần gũi nhất: Lời chỉ dẫn đặt lịch khám tận tình từ dược sĩ An Khang, hay cú nhấp chuột trên nền tảng trực tuyến của nhà thuốc quen thuộc, dù bạn đang ở nơi đâu.

Nhà thuốc An Khang và Medpro giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mọi lúc mọi nơi.

Không dừng lại ở đó, An Khang còn hướng đến việc xây dựng chu trình chăm sóc sức khỏe khép kín - từ khâu hỏi han vấn đề sức khỏe, tư vấn cách dùng thuốc, thiết bị y tế, điều chỉnh lối sống... đến việc theo dõi hồ sơ sức khỏe qua VNeID và chủ động đặt lịch khám khi cần.

An Khang tổ chức các buổi chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn tại khu vực còn hạn chế việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Với việc tích hợp tiện ích đặt lịch khám tại nhà thuốc và trên website thông qua Medpro, An Khang không chỉ mở rộng vai trò của chuỗi nhà thuốc hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo cách gần gũi, thực tế và có ích cho cộng đồng. An Khang đang từng bước trở thành địa chỉ đáng tin cậy, nơi người dân không chỉ đến mua thuốc, mà còn tìm được sự an tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe.