An Giang khởi tố vụ đóng gói gạo giả nhãn hiệu ST25

Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 cơ sở đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 được bảo hộ, tạm giữ hơn 22 tấn gạo cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 2 hộ kinh doanh gạo. Trong đó, hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T. (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Thông) làm chủ, và hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A. (SN 1971, ngụ xã Bình Sơn) làm chủ.

Lực lượng Công an làm việc với chủ cơ sở kinh doanh.

Qua kiểm tra, tại 2 cơ sở, nhân viên đang sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhãn hiệu đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng, cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, chủ 2 hộ kinh doanh không chứng minh được việc chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu trên.