Ấn Độ phát hiện lỗi cảm biến khiến nhiệt độ cao nhất mọi thời đại

Các nhà khí tượng học nhận thấy chỉ số 52,9 độ C là sai, mặc dù kỷ lục nhiệt độ mới dường như đã được thiết lập.

Một người đàn ông đang vác thùng nước từ xe chở nước của thành phố bên ngoài khu ổ chuột ở New Delhi. Ảnh: Kabir Jhangiani/NurPhoto/REX/Shutterstock.

Chính phủ Ấn Độ ngày 1/6 cho biết nhiệt độ cao kỷ lục ghi nhận tuần qua ở vùng thủ đô lên tới 52,9 độ C là sai sót, cao hơn thực thế 3 độ C, Reuters tại New Delhi đưa tin.

Ấn Độ trở thành tâm điểm chú ý tuần qua khi nổi lên thông tin khu vực Mungeshpur, vùng thủ đô Delhi, ghi nhận nhiệt độ 52,9 độ C - cao nhất mọi thời đại - hôm 29/5. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra kết quả đo nói trên của trạm thời tiết ở Mungeshpur, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát hiện ra lỗi cảm biến 3 độ C, Bộ trưởng Khoa học Đất đai Kiren Rijiju cho hay.

“Các biện pháp khắc phục hiện đã được thực hiện”, Bộ trưởng cho biết, đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội X về kết luận của một báo cáo dự thảo về chỉ số nhiệt độ cao nhất mọi thời đại. Ông không đưa ra con số chính xác về nhiệt độ hôm 29/5.

IMD cho biết nhiệt độ tối đa do trạm thời tiết Mungeshpur báo cáo “không chính xác do cảm biến bị trục trặc”.

Tuy nhiên, kỷ lục về nhiệt độ của thành phố dường như vẫn bị phá vỡ. Hai trạm thời tiết ở thủ đô cho thấy nhiệt độ là 49 độ C và 49,1 độ C vào ngày 29/5. IMD cho biết 2 trạm này đã được kiểm tra và không ghi nhận bất kỳ lỗi cảm biến nào. Dự thảo báo cáo của IMD cho thấy nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trước đây ở New Delhi là 48,4 độC vào tháng 5/1998.

Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng đến nhiều vùng của Ấn Độ trong nhiều ngày qua. Hôm 31/5, ít nhất 33 người, bao gồm cả các nhân viên bầu cử đang làm nhiệm vụ, đã tử vong, nghi do sốc nhiệt ở các bang Uttar Pradesh và Bihar ở phía bắc và Odisha ở phía đông. Theo Times of India, tổng số người chết vì sốc nhiệt ở quốc gia này trong năm nay đã lên tới 87.