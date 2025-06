An Dĩ Hiên sống khốn khổ sau khi chồng ngồi tù

Theo tờ iFeng, An Dĩ Hiên đang gặp khó khăn tài chính khi một mình nuôi hai con nhỏ và bị từ chối rút tiền tiết kiệm của chồng.

Theo truyền thông, An Dĩ Hiên đang trải qua giai đoạn thử thách sau khi chồng cô, doanh nhân Trần Vinh Luyện, thụ án tù. Một mình nuôi hai con lại đã giải nghệ, cô phải gánh vác mọi chi phí sinh hoạt. Trong nỗ lực xoay sở, An Dĩ Hiên nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đứng tên chồng, nhưng bị ngân hàng từ chối.

Nguồn tin cho biết, ngân hàng từ chối yêu cầu của An Dĩ Hiên vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp hoặc ủy quyền từ Trần Vinh Luyện. Doanh nhân này đang thụ án 13 năm tù tại Macau vì tội kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền và lừa đảo.

An Dĩ Hiên và chồng khi còn bên nhau. Ảnh: TVBS.

An Dĩ Hiên đã khởi kiện ngân hàng, yêu cầu giải phóng số tiền của chồng, nhưng đơn kiện bị bác bỏ do không đáp ứng quy định pháp lý. Theo QQ, số tiền trong tài khoản mà An Dĩ Hiên muốn rút có hơn 50 triệu HKD.

Theo luật Trung Quốc, nếu tài sản vượt 50.000 NDT, người yêu cầu rút tiền phải cung cấp giấy tờ công chứng về quyền thừa kế. Hiện tại, An Dĩ Hiên tập trung chăm sóc con cái và chưa có kế hoạch trở lại làng giải trí. Cô vẫn giữ im lặng trước truyền thông về vụ kiện ngân hàng.

Trước đây, An Dĩ Hiên sống sung túc nhờ tài sản của Trần Vinh Luyện. Họ sở hữu máy bay riêng, nhiều bất động sản và từng tặng quà tặng xa xỉ như viên kim cương 10,22 carat cho con gái. Tuy nhiên, sau khi chồng bị bắt (1/2022), tài sản của gia đình An Dĩ Hiên bị phong tỏa, khiến cô rơi vào cảnh túng thiếu.

Từ một minh tinh, An Dĩ Hiên giờ sống kín tiếng, thường xuyên che giấu danh tính khi xuất hiện công khai. Dù đối mặt khó khăn, An Dĩ Hiên chọn không ly hôn với Trần Vinh Luyện. Việc này được cho là để giữ danh nghĩa gia đình vì lợi ích của hai con.

Gia đình chồng không hỗ trợ tài chính hay chăm sóc con cái, đẩy cô vào tình thế tự lực.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan, nổi tiếng qua các vai diễn như Triệu Mẫn (Ỷ thiên đồ long ký 2009), Bạch Cốt Tinh (Tân tây du ký) và Lương Mộ Tranh (Trạm kế tiếp hạnh phúc). Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với Trần Vinh Luyện vào năm 2017.