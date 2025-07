Amorim: ‘Man United thiếu tốc độ’

Trong mùa giải Premier League vừa qua, “Quỷ đỏ” ghi được 44 bàn - con số thấp kỷ lục với một đội bóng có tham vọng lớn. Trận đấu hôm 19/7 tiếp tục phơi bày hạn chế nơi hàng công, dù tân binh Matheus Cunha có màn ra mắt sau thương vụ trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves.

Cunha được bố trí chơi lệch trái trong vai trò tiền vệ tấn công, trong khi Bruno Fernandes đá thấp hơn - sự kết hợp mà Amorim thừa nhận vẫn chưa hoàn thiện. Sự xuất hiện sắp tới của Bryan Mbeumo từ Brentford được kỳ vọng mang đến tốc độ và sự đột biến cho hàng công.

“Chúng tôi thiếu tốc độ, nhất là ở khu vực giữa sân, khiến việc triển khai bóng trở nên khó khăn”, Amorim chia sẻ với MUTV. “Chúng tôi tạo ra cơ hội, nhưng rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm. Đây chỉ là trận thử nghiệm đầu tiên với một đối thủ Premier League, và là một bài test chất lượng”.

Nhận xét về tân binh Cunha, Amorim nói: “Cậu ấy cho thấy điều chúng tôi cần - một cầu thủ chơi giữa các tuyến với sự quyết liệt. Sự liên kết giữa Cunha và Bruno Fernandes chưa thực sự rõ nét, nhưng tôi tin nó sẽ được cải thiện. Chúng tôi cũng có những lựa chọn khác như Kobbie Mainoo hay Mason Mount. Vấn đề là nâng tầm chất lượng ở phần ba cuối sân”.

Man United sẽ tiếp tục hành trình giao hữu tại Mỹ, gặp West Ham, Bournemouth và Everton từ ngày 26/7 đến 3/8, trước khi trở lại Old Trafford đối đầu Fiorentina ngày 9/8.

“Chúng tôi cần xây dựng sự gắn kết, không chỉ giữa các cầu thủ mà cả ban huấn luyện. Mọi thứ cần được ổn định, và đội bóng phải nâng tốc độ, cải thiện từng chi tiết nhỏ”, Amorim nhấn mạnh.

