Amorim đúng khi loại Van Nistelrooy khỏi Man Utd

Quyết định của Ruben Amorim khi loại bỏ Ruud van Nistelrooy khỏi đội ngũ huấn luyện gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi nhìn từ góc độ dài hạn, đó có thể là bước đi đầy dũng cảm nhưng cần thiết để đưa Manchester United trở lại vinh quang.

Ruud van Nistelrooy, người từng làm say lòng người hâm mộ với 150 bàn thắng trong 219 trận cho “Quỷ đỏ”, đã trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” không phải trong vai trò cầu thủ, mà là một phần trong đội ngũ huấn luyện, với mong muốn cống hiến từ một vị trí mới. Từ chối những lời mời làm HLV trưởng ở nơi khác, Van Nistelrooy chọn vai trò trợ lý cho Erik ten Hag, cùng ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, khi Ten Hag rời khỏi ghế nóng, Van Nistelrooy được trao quyền tạm thời dẫn dắt đội bóng. Các trận đấu trước Chelsea, Leicester và PAOK Salonika chứng kiến một Manchester United phần nào ổn định hơn dưới bàn tay của cựu tiền đạo huyền thoại, và ông cũng nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ. Dẫu vậy, chỉ vì một vài trận đấu khả quan không có nghĩa rằng Van Nistelrooy là lựa chọn tốt nhất cho tương lai lâu dài của đội bóng, đặc biệt là dưới triều đại mới của Ruben Amorim.

Amorim, HLV trẻ tài năng từ Sporting Lisbon, được xem là người có khả năng đưa Manchester United trở lại đúng quỹ đạo, không chỉ bằng chiến lược sắc sảo mà còn bằng cách tiếp cận hiện đại và đồng bộ. Khi đến Old Trafford, Amorim mang theo đội ngũ trợ lý thân cận của mình gồm Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, cùng với huấn luyện viên thủ môn Jorge Vital và nhà khoa học thể thao Paulo Barreira.

Những người này không chỉ hiểu rõ phong cách mà còn sẵn sàng gắn bó với triết lý của ông. Điều này cho thấy Amorim muốn xây dựng một đội ngũ đồng bộ, tránh xa các yếu tố tình cảm dễ gây ra mâu thuẫn hay cản trở.

Đối với Amorim, Van Nistelrooy sắm vai huyền thoại của câu lạc bộ, song đó cũng có thể như một nguồn xung đột tiềm ẩn. Ông từng là biểu tượng vĩ đại ở Old Trafford, và điều đó khiến cho sự hiện diện của bản thân luôn nhận được sự chú ý.

Nhưng để thành công bền vững, Manchester United cần một đội ngũ huấn luyện rõ ràng, nhất quán và không bị sao nhãng bởi quá khứ huy hoàng. Amorim cần tự do thực hiện triết lý bóng đá riêng, không bị cản trở bởi cái bóng của những huyền thoại thời kỳ vàng son.

Van Nistelrooy từng là cái tên gây tranh cãi ngay dưới thời Erik ten Hag. Với sức ảnh hưởng lớn, sự có mặt của ông dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là quyết định từ ban lãnh đạo, tạo ra sự nghi ngờ về quyền lực thực sự của Ten Hag trong phòng thay đồ.

Ngay từ khi được bổ nhiệm làm trợ lý, Van Nistelrooy đã tạo ra câu hỏi rằng liệu Ten Hag có thể vượt qua sức ép từ một huyền thoại giàu kinh nghiệm hay không. Thậm chí, không ít lần cựu danh thủ người Hà Lan được đề cập như một phương án thay thế tiềm năng.

Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu Amorim quyết định giữ Van Nistelrooy ở lại, áp lực sẽ ngày càng đè nặng lên ông. Bất kỳ thất bại nào trong những tháng đầu tiên của Amorim đều có thể khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Van Nistelrooy có nên nắm quyền dẫn dắt chính thức. Để tránh điều này, Amorim cần thời gian, sự ổn định và sự tập trung tuyệt đối để thiết lập phong cách riêng, mà không phải đối mặt với bóng dáng của một “HLV tiềm năng” ngay sau lưng mình.

Việc chia tay Van Nistelrooy không phải là lựa chọn dễ dàng, nhất là khi ông đóng góp một phần lớn cho thành công của CLB. Tuy nhiên, Amorim hiểu rằng đội bóng không chỉ cần sự tài năng mà còn cần sự gắn kết, và những người đồng hành cần chung một tầm nhìn. Nếu không có sự đồng lòng trong ban huấn luyện, Manchester United khó có thể vượt qua khó khăn hiện tại và trở lại đỉnh cao.

Amorim mang theo đội ngũ mà bản thân tin tưởng từ Sporting Lisbon - những người không chỉ hỗ trợ mà còn thấu hiểu chiến thuật và triết lý của ông. Với một hệ thống khoa học, đồng nhất, Amorim có thể thực thi kế hoạch dài hạn và đưa CLB ra khỏi giai đoạn khó khăn. Sự hiện diện của Van Nistelrooy, dù được yêu mến và kính trọng, có thể khiến mọi thứ phức tạp hơn, khi ông từng là lựa chọn “số 1” tiềm năng và sở hữu cái bóng quá lớn.

Manchester United đang trong giai đoạn tái thiết với hy vọng tìm lại ánh hào quang đã mất từ sau thời kỳ Sir Alex Ferguson. Ở thời điểm này, những quyết định mang tính cảm xúc không còn phù hợp, bởi “Quỷ đỏ” cần sự quyết đoán và khả năng xây dựng chiến lược vững chắc. Bằng việc loại bỏ Van Nistelrooy, Amorim đã khẳng định rằng ông không để tình cảm xen vào các quyết định quan trọng, mà đang hướng đến một tầm nhìn lớn hơn và rõ ràng hơn.

Sir Alex Ferguson từng nói rằng “Tại Manchester United, không ai lớn hơn đội bóng”. Và quyết định của Amorim chính là minh chứng cho tinh thần này, khi ông dám gạt bỏ tình cảm để đưa đội bóng hướng tới sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Giống như khi Sir Alex bán đi David Beckham - một biểu tượng thời đó - để bảo vệ tương lai đội bóng, Amorim cũng đang đặt nền móng cho một Manchester United mạnh mẽ, đoàn kết và bền vững hơn.

Liệu thời gian có chứng minh rằng Ruben Amorim đã đúng khi dám đưa ra quyết định táo bạo này? Đó sẽ là câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn rằng ông đã cho thấy mình đủ quyết tâm và sáng suốt để xây dựng một Manchester United vững chắc cho tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.