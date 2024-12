Amber Heard ủng hộ vụ kiện của Blake Lively

Amber Heard bày tỏ sự đồng cảm với Blake Lively trong vụ kiện bạn diễn quấy rối tình dục trên phim trường. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Theo Daily Mail, Amber Heard lên tiếng ủng hộ Blake Lively trong vụ kiện bạn diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục trên phim trường It ends with us. Chia sẻ về vụ việc, sao phim Aquaman thấu hiểu cảm giác trở thành nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ.

Trả lời NBC News, Amber Heard cho biết: "Mạng xã hội là sự phản ánh cho câu nói kinh điển 'Lời nói dối đi được nửa vòng Trái Đất, còn sự thật vẫn còn đang xỏ giày'. Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​điều này, nó vừa kinh hoàng vừa tàn khốc".

Cũng theo NBC News, Justin Baldoni đã thuê Melissa Nathan và công ty TAG PR để xử lý những vấn đề trên truyền thông về Blake Lively từ tháng 8. Tương tự, NBC News cho biết Melissa Nathan từng giúp Johnny Depp trong phiên tòa với Amber Heard. Trước đó, Heard từng khẳng định cô là nạn nhân trong chiến dịch bôi nhọ do Depp dàn dựng.

Chia sẻ với Daily Mail, Melissa Nathan phủ nhận bản thân liên quan đến chiến dịch bôi nhọ Amber Heard và Blake Lively.

Blake Lively và Justin Baldoni trong bộ phim It ends with us. Ảnh: Sony Pictures.

Những ngày qua, vụ việc giữa Blake Lively và Justin Baldoni gây chấn động ngành giải trí. Ngoài Amber Heard, nhiều người nổi tiếng khác đã công khai ủng hộ Lively như Gwyneth Paltrow, Amy Schumer, tác giả của It ends with us là Colleen Hoover hay đạo diễn Paul Feig.

Trong đơn kiện, Blake Lively cáo buộc Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần có hành vi quấy rối tình dục trên phim trường. Chưa kể, Lively cáo buộc Baldoni đã nỗ lực thực hiện chiến dịch hủy hoại danh tiếng sau khi quá trình ghi hình khép lại.

Ngày 21/12, trên New York Times, Blake Lively tuyên bố: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Ngay lập tức, Bryan Freedman, luật sư của Justin Baldoni phản bác cáo buộc của Blake Lively. Vị luật sư cho rằng nữ diễn viên chỉ đang cứu vãn danh tiếng của bản thân, cho biết tất cả cáo buộc đều sai sự thật, vô lý với mục đích làm tổn thương thân chủ ông. Theo Freedman, Blake Lively từng đe dọa không xuất hiện trên phim trường hoặc không tham gia quảng bá phim, dẫn đến việc phim ra mắt thất bại.