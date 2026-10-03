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Amazon ra mắt Kindle mới

  • Thứ bảy, 3/10/2026 10:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kindle thế hệ mới được Amazon nâng cấp đáng kể về tốc độ và thiết kế, đồng thời bổ sung phiên bản cao cấp với vỏ nhôm và bộ nhớ 32 GB.

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Kindle mới nhận được nhiều nâng cấp đáng giá. Ảnh: Tom's Guide.

Amazon vừa giới thiệu thế hệ Kindle cơ bản mới. Thiết bị có giá từ 149 USD và tập trung vào 3 thay đổi chính. Đó là thiết kế mới, tốc độ xử lý nhanh hơn và tùy chọn cấu hình cao cấp hơn.

So với thế hệ trước, Kindle mới có khung máy được thiết kế lại. Phần màn hình gần như phẳng với viền xung quanh. Cách hoàn thiện này khiến thiết bị có ngoại hình gần hơn với Kindle Paperwhite và Kindle Colorsoft.

Màn hình vẫn có kích thước 6 inch. Mật độ điểm ảnh giữ ở mức 300 ppi. Đây cũng là thông số quen thuộc trên Kindle cơ bản trong những năm gần đây.

Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hiệu năng. Amazon cho biết Kindle mới nhanh hơn 30% so với thế hệ trước. Sự khác biệt thể hiện rõ nhất khi lật trang và điều hướng trong giao diện.

Tony Polanco, tác giả của Tom’s Guide cho biết tốc độ phản hồi tốt hơn trong quá trình trải nghiệm. “Nó không chỉ là một bản làm mới đơn giản”, Polanco nhận xét.

Phiên bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 16 GB. Máy được bán với 2 màu Ube và Graphite. Điểm đáng chú ý là bản này vẫn hiển thị quảng cáo trên màn hình khóa.

Amazon còn bổ sung một phiên bản cao cấp hơn với giá 189 USD. Model này sử dụng vỏ nhôm, có bộ nhớ 32 GB và không hiển thị quảng cáo. Thiết bị cũng hỗ trợ phụ kiện gắn bằng nam châm.

Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với Kindle đời trước. Dòng Kindle cơ bản trước đây chủ yếu hướng tới người dùng cần một máy đọc sách đơn giản với chi phí thấp. Thế hệ mới được bổ sung thêm lựa chọn cao cấp hơn nhưng vẫn giữ kích thước nhỏ gọn.

Dù có nhiều thay đổi, Kindle mới đang phải cạnh tranh trực tiếp với chính thế hệ tiền nhiệm.

Kindle 2024 hiện được Amazon bán trong gói Essentials Bundle với giá 125 USD. Mức này thấp hơn 24 USD so với Kindle mới bản tiêu chuẩn. Gói sản phẩm còn đi kèm bao bảo vệ bằng vải.

Kindle 2024 cũng dùng màn hình 6 inch, độ phân giải 300 ppi. Đèn nền của máy sáng hơn 25% so với thế hệ 2022. Amazon cũng từng cải thiện độ tương phản trên model này.

Về pin, Amazon công bố Kindle 2024 có thể sử dụng tối đa 6 tuần trong một số điều kiện. Trong thử nghiệm của Tom’s Guide, thiết bị vẫn còn khoảng 70% pin sau 2 tuần sử dụng với khoảng một giờ mỗi ngày.

Khoảng cách giá hiện tại khiến Kindle cũ vẫn có sức hút với nhóm người dùng ưu tiên chi phí. Trong khi đó, Kindle mới phù hợp hơn với người muốn tốc độ phản hồi nhanh và thiết kế hiện đại hơn.

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Minh Hoàng

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  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Amazon

    Amazon

    Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

    Bạn có biết: Amazon ban đầu được đặt tên là Cadabra nhưng tên này đã được thay đổi khi người ta phát hiện ra tên này dễ nhầm lẫn với "Cadaver" (tử thi)

    • Thành lập: 05/07/1994
    • Người sáng lập: Jeff Bezos
    • Trụ sở chính: Seattle, Washington, Mỹ
    • Mã niêm yết: AMZN

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