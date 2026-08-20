'Trùm bán sách' cũng huỷ sách để huấn luyện AI

Khởi nghiệp và nổi danh với việc bán sách trực tuyến, giờ đây Amazon tiêu huỷ cả những quyển sách hiếm cho mục đích huấn luyện AI.

Logo bên ngoài toà nhà chuyên thực hiện công việc dùng sách giấy để huấn luyện AI của Amazon. Ảnh: 404 Media.

Theo điều tra của 404 Media, Amazon mua một lượng lớn sách, quét để lấy dữ liệu huấn luyện AI và tiêu hủy chúng trong quá trình đó.

Trước đây, Amazon phủ nhận việc thực hiện "quét dữ liệu mang tính phá hủy". Nhưng phóng viên Emanuel Maiberg của 404 Media tìm được bằng chứng mới cho thấy tập đoàn thương mại điện tử khởi nghiệp với việc bán sách có liên quan.

Trong cuộc điều tra, một người bán sách quý hiếm nhận được đơn đặt hàng gần 1.000 bản sách in, nghi ngờ công ty AI mua để chuyển thành dữ liệu huấn luyện. Người này cho phép các phóng viên đặt AirTag vào bên trong một cuốn sách. Nhóm điều tra lần theo vị trí của lô hàng qua nhiều nơi khác nhau.

Điểm đến cuối cùng là một kho hàng của công ty VGT3, thuộc sở hữu của Amazon ở Las Vegas, Nevada (Mỹ). Các nhân viên tại đây cho biết công việc của họ là nhận những lô hàng sách in khổng lồ, sau đó cắt bỏ gáy sách để quét mã nhanh hơn. Những cuốn sách in sẽ bị huỷ trong quy trình này.

Kịch tính hơn nữa, lối vào tòa nhà VGT3 có logo hình khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex chuẩn bị ăn một cuốn sách đang mở. Các nhân viên cho biết đây là những công việc tốt vì "chúng tôi chỉ toàn quét sách" cả ngày.

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin về việc các công ty AI ồ ạt "quét phá hủy" sách để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hoạt động này diễn ra khoảng 2 năm gần đây, nhưng chỉ bị lộ ra qua bài báo của Washington Post.

Vào tháng 1, hãng thông tấn này đăng tải câu chuyện về việc Anthropic thực hiện một dự án bí mật nhằm "quét toàn bộ sách trên thế giới theo cách có tính chất phá hủy".

Thông tin chi tiết về "Dự án Panama" được hé lộ trong một vụ kiện bản quyền gây xôn xao dư luận do các tác giả đệ đơn chống lại Anthropic hồi đầu năm nay.

Không riêng công ty đứng sau Claude, các vụ kiện kế tiếp chống lại Meta, Google, Microsoft và OpenAI cũng phơi bày các hành vi tương tự.