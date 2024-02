Công bố mới về thảm họa tàu lặn Titan bị ép nát dưới đáy đại dương

Những âm thanh "gõ cửa" bí ẩn vang lên bên dưới lòng Đại Tây Dương từng mang đến hy vọng hão huyền rằng những người bên trong con tàu Titan vẫn còn sống, BBC đưa tin hôm 29/2.

Sau khi tàu lặn Titan mất liên lạc trong hành trình thám hiểm tới xác tàu Titanic vào mùa hè năm ngoái, báo cáo vào ngày thứ 2 của đội cứu hộ cho thấy các phao thủy âm ghi nhận những tiếng va đập lớn, vang vọng dưới biển sâu cứ mỗi 30 phút một lần.

Âm thanh nhen nhóm hy vọng ai đó còn sống và đang cố gắng cầu cứu. Nhiều người suy đoán rằng âm thanh "gõ cửa" là do một trong 5 hành khách trên tàu lặn Titan đập vào để cố gắng báo hiệu vị trí cho nhóm tìm kiếm.

Tuy nhiên, sau đó các chuyên gia xác định rằng tiếng động phát ra không thể do hành khách và thủy thủ đoàn vì tàu lặn Titan đã bị ép nát do áp suất và những người có mặt trên tàu sẽ thiệt mạng ngay khi tàu gặp nạn.

Tàu ngầm Titan mất tích vào ngày 18/6 cùng với 5 người trên tàu. Ảnh: Becky Kagan Schott/OceanGate Expeditions.

Bộ phim tài liệu sắp ra mắt của Kênh 5 của Anh có tựa đề The Titan Sub Disaster: Minute by Minute (tạm dịch: Thảm họa Titan: Từng phút), lần đầu tiên phát đoạn âm thanh cho công chúng, nghe giống như một người đang "gõ" vào kim loại.

Đoạn âm thanh trước đó chưa được công bố rộng rãi đã được chuyển cho các nhà sản xuất phim tài liệu.

Lực lượng tuần duyên Mỹ đã xác nhận những mảnh vỡ gần xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương mà các thiết bị tìm kiếm phát hiện là của tàu lặn Titan hôm 23/6/2023.

5 hành khách có mặt trên tàu đã thiệt mạng khi tàu lặn bị "ép nát thảm khốc" do áp suất quá lớn dưới biển sâu.

Tàu lặn Titan do công ty OceanGate của Mỹ vận hành. Vào hôm 18/6/2023, tàu Titan chở 5 hành khách lặn xuống tham quan xác tàu Titanic ở độ sâu khoảng 3.810 m. Tuy nhiên, không lâu sau đó con tàu này mất liên lạc với tàu mẹ Polar Prince.

Trong trường hợp kể cả khi 5 hành khách không thiệt mạng trong vụ ép nổ tàu vào ngày 18/6/2023, việc dùng tay đập vào thân tàu Titan cũng khó có thể được thiết bị phát hiện vì sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy.