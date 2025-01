Alexander-Arnold kiếm bộn tiền nếu ở lại Liverpool

Liverpool đưa ra lời đề nghị trị giá 93 triệu bảng dành cho hậu vệ Trent Alexander-Arnold để giữ chân cầu thủ.

Alexander-Arnold vẫn lưỡng lự chuyện đi hay ở lại Liverpool.

Liverpool Echo tiết lộ ban lãnh đạo "The Kop" muốn biến Alexander-Arnold trở thành hậu vệ cánh nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá thế giới, với mức thu nhập 300.000 bảng/tuần trong thỏa thuận mới. CLB chủ sân Anfield muốn giữ chân Alexander-Arnold thông qua bản hợp đồng 5 năm, cùng tổng thu nhập lên tới 93 triệu bảng (tính cả phí lót tay và các khoản thưởng nếu cầu thủ chịu đặt bút ký vào giao kèo).

Ngôi sao người Anh hiện nhận thu nhập khoảng 220.000 bảng/tuần tại Liverpool, mức lương rất cao so với mặt bằng chung các hậu vệ cánh trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh cầu thủ có thể rời Liverpool theo dạng tự do để chuyển đến Real Madrid, "The Kop" buộc phải chi mạnh tay.

Trước đó, Marca đưa tin Alexander-Arnold sẵn sàng rời sân Anfield trong phiên chợ tháng 1/2025. Trong trường hợp "The Kop" muốn giữ chân cầu thủ, Arnold sẽ chờ đến mùa hè để rời đi theo dạng tự do. Anh đã thông báo với ban lãnh đạo Liverpool về mong muốn chuyển đến Bernabeu.

Hợp đồng hiện tại của Alexander-Arnold với Liverpool còn thời hạn tới tháng 6/2025. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ được thoải mái đàm phán với các đội bóng khác từ tháng 1. Theo The Athletic, "Los Blancos" coi Alexander-Arnold là ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, tuyển thủ Anh được định giá 70 triệu euro, đồng thời là hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới. Viễn cảnh được chơi cho CLB giàu truyền thông nhất lịch sử Champions League cũng khiến Alexander-Arnold nghĩ đến chuyện rời Liverpool sau nhiều năm gắn bó.