Alexander-Arnold đàm phán mua đội bóng Ligue 1

Ngày 20/9, L'Équipe cho biết hậu vệ của Liverpool, Trent Alexander-Arnold bắt đầu các động thái để mua lại CLB Nantes đang chơi ở Ligue 1.

Hậu vệ 25 tuổi sở hữu quỹ đầu tư do cha anh điều hành. Gia đình Alexander-Arnold rất quan tâm đến thị trường Pháp. Sau khi nghiên cứu các CLB Saint-Étienne và Le Havre nhưng xác định không thể tiến xa, quỹ đầu của cầu thủ người Anh chuyển mục tiêu sang Nantes và hiện đã có những động thái chính thức.

Chủ sở hữu hiện tại của Nantes, Waldemar Kita đã có cuộc họp qua video với Alexander-Arnold vào tháng 7 năm ngoái. Sau đó là một cuộc gặp mặt trực tiếp tại Geneva cách đây vài ngày. Cuộc gặp này dẫn đến một lời đề nghị mua lại bằng miệng với giá 100 triệu euro cùng các khoản thưởng lên đến 40 triệu euro.

Hôm qua, một cuộc họp khác diễn ra giữa các bên liên quan. Kita đồng ý thực hiện một cuộc kiểm toán bên ngoài cho câu lạc bộ của mình.

Trước sự quan tâm của các nhà đầu tư Anh, L’Équipe cho biết thêm rằng gia đình Kita đang đòi hỏi một mức giá rất cao để nhượng lại quyền sở hữu Nantes.

Nantes là câu lạc bộ có lịch sử lâu đời tại Pháp, có nhiều năm liền tranh tài ở Ligue 1. Mùa giải năm nay, đội bóng cũng đang có khởi đầu tốt khi giữ vị trí thứ 5 sau 4 vòng đầu tiên.

