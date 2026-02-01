Alcaraz lĩnh thưởng kỷ lục tại Australian Open 2026

Số tiền thưởng chưa từng có cho chức vô địch đơn nam khép lại Australian Open 2026, đồng thời khẳng định vị thế của Carlos Alcaraz ở đỉnh cao quần vợt thế giới.

Australian Open 2026 chính thức hạ màn với chiến thắng thuyết phục 3-1 của Carlos Alcaraz trước Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam tối 1/2. Ngoài ý nghĩa chuyên môn và lịch sử, danh hiệu này còn mang về cho tay vợt người Tây Ban Nha khoản tiền thưởng kỷ lục, đánh dấu bước tiến mới của giải Grand Slam đầu năm.

Theo công bố từ ban tổ chức, nhà vô địch đơn nam năm nay nhận 4,15 triệu AUD, tương đương khoảng 2,44 triệu euro. Đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử Australian Open, tăng 18,5% so với mùa giải trước. Khoản tiền này phản ánh nỗ lực của giải đấu trong việc nâng tầm giá trị thương mại, đồng thời ghi nhận sức hút ngày càng lớn của quần vợt đỉnh cao.

Với Alcaraz, “tấm séc lịch sử” không chỉ là phần thưởng vật chất. Nó đến trong bối cảnh tay vợt sinh năm 2003 mở đầu mùa giải theo cách hoàn hảo nhất, vượt qua một trong những đối thủ vĩ đại nhất lịch sử quần vợt. Chức vô địch tại Melbourne tiếp tục củng cố vị thế của Alcaraz trong nhóm dẫn đầu ATP, đồng thời khẳng định bản thân là gương mặt trung tâm của thế hệ mới.

Ở nội dung nữ, Elena Rybakina cũng nhận mức thưởng tương tự sau khi đánh bại Aryna Sabalenka trong trận chung kết. Việc trao thưởng ngang bằng giữa nam và nữ trở thành chuẩn mực tại các giải Grand Slam từ năm 2001, và Australian Open tiếp tục duy trì nguyên tắc này ở kỳ giải 2026.

Không chỉ các nhà vô địch được hưởng lợi từ quỹ thưởng tăng mạnh. Tay vợt Tây Ban Nha, Alejandro Davidovich nhận gần 193.000 euro nhờ lọt vào vòng ba. Trong khi đó, Paula Badosa dù dừng bước ở vòng hai đơn nữ vẫn mang về khoảng 132.000 euro, con số đáng kể cho một hành trình ngắn.

Việc Australian Open liên tục nâng tiền thưởng cho thấy cuộc đua về giá trị giữa các Grand Slam ngày càng quyết liệt. Với các tay vợt hàng đầu như Alcaraz hay Rybakina, đó là phần thưởng xứng đáng cho đỉnh cao phong độ.

Còn với quần vợt thế giới, đây là tín hiệu rõ ràng: Melbourne đang khẳng định vị thế không chỉ bằng chất lượng chuyên môn, mà còn bằng sức mạnh tài chính ngày càng lớn.