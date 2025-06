Al Hilal vỡ mộng ở FIFA Club World Cup

HLV Simone Inzaghi là cái tên nổi bật nhất mà Al Hilal có được để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Real Madrid tại giải đấu này. CLB Saudi Arabia nhắm đến nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu nhưng đều bị từ chối, bao gồm Bruno Fernandes (Manchester United), Victor Osimhen (Napoli), Theo Hernandez (Milan) và Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Ngay cả những cầu thủ như Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu và Nicolo Barella (đều của Inter Milan) cũng bỏ qua cơ hội gia nhập đội bóng giàu có này, dù chỉ theo dạng cho mượn ngắn hạn.

Fahad bin Nafil, Chủ tịch Al Hilal, cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ, nhưng họ muốn nghỉ ngơi sau một mùa giải dài. Chúng tôi cố gắng ký hợp đồng với một số cầu thủ trước Club World Cup, nhưng không thành công do thiếu thời gian và những đề nghị không hợp lý. Chúng tôi sẽ hoãn kỳ chuyển nhượng này cho đến sau giải đấu".

Ông Nafil khẳng định sẽ nỗ lực hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi hoàn tất giải đấu. “Các lựa chọn trong kỳ chuyển nhượng đặc biệt này rất hạn chế. Điều này trái ngược với kỳ chuyển nhượng mùa hè thông thường, khi chúng tôi có nhiều thời gian hơn để hoàn thiện đội hình", Chủ tịch Al Hilal cho biết.

Tại Club World Cup, Al Hilal sẽ chung bảng với Real Madrid, Leipzig và Pachuca. Hiện tại, những cầu thủ như Bono, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Neves, Mitrovic, Marcos Leonardo và Malcom sẽ là những người gánh vác trọng trách này để bảo vệ danh dự của Al Hilal tại giải đấu sắp tới.

