Ai thực sự xấu tính trong drama giữa Selena Gomez và Kylie Jenner?

Clip thì thầm chưa đến 20 giây giữa Selena Gomez và Taylor Swift ở Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024 đã mở ra một bộ phim dài tập không khác gì "Mean Girls" trên mạng xã hội.

Một số trang tin lá cải suy đoán rằng Selena muốn chụp ảnh với nam diễn viên Timothée Chalamet, nhưng bạn gái của anh, người mẫu Kylie Jenner, đã không đồng ý.

Một số người dựa vào biểu cảm của Taylor và khẩu hình của Selena để suy đoán rằng cô đã nói: "I asked for a picture with him and she said no" (tạm dịch: Tôi đề nghị chụp ảnh với anh ấy và cô ấy bảo không).

Trở về từ lễ trao giải, giọng ca Who Says đã đăng tải bức ảnh khóa môi bạn trai Benny Blanco với dòng chú thích: "I won". Nhiều người cho rằng đây là màn đáp trả của nữ ca sĩ đối với Kylie.

Mạng xã hội hiện ngập tràn meme liên quan đến drama giữa Selena và Kylie. Dưới phần bình luận, mọi người cũng nhanh chóng chia thành #teamselena và #teamkylie. Ai cũng đưa ra lý lẽ để chứng minh phía còn lại mới là "mean girl" (cô nàng xấu tính) thực sự.

Mối thù dai dẳng

Quả cầu Vàng 2024 không phải nơi đầu tiên châm ngòi cho drama giữa Selena Gomez và Kylie Jenner.

Mọi chuyện bắt đầu từ đôi lông mày của Selena Gomez hồi đầu năm 2023. Trên kênh TikTok 58 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ đã đăng một clip với phần lông mày được trang điểm nhếch lên và nói rằng rất muốn trông giống siêu mẫu Bella Hadid.

Vài giờ sau, Kylie đăng ảnh chụp màn hình cuộc gọi FaceTime với cô bạn thân Hailey Bieber. Trong hình ảnh, cả hai người mẫu đều nhướn lông mày, điều mà Internet suy luận là hành động tấn công nhằm vào Selena.

Drama "mean girls" giữa Selena Gomez, Kylie Jenner và Hailey Bieber bắt đầu hồi tháng 2/2023. Ảnh: Glamour.

Và đó là cách cuộc chiến giữa người hâm mộ của các ngôi sao bắt đầu. So với Selena, Kylie và Hailey bị chỉ trích nhiều hơn. Hai người mẫu đã mất hàng triệu follower sau vụ việc.

Ngược lại, Selena có thêm người theo dõi và đã vượt qua Kylie để trở thành người phụ nữ có nhiều follower nhất trên Instagram vào cuối tháng 3. Trên TikTok, hashtag #teamselena có 2,1 tỷ lượt xem, #teamhailey chỉ có 221 triệu lượt xem.

Những bình luận căm ghét Kylie và Hailey tràn ngập trên TikTok, Instagram cho đến các sản phẩm họ quảng cáo hay những ấn phẩm đưa hai người mẫu lên trang bìa. Sự thù ghét lên đến đỉnh điểm buộc Hailey phải cầu cứu Selena hồi cuối tháng 3.

Trên trang cá nhân với hơn 400 triệu người theo dõi, Selena cho biết cô, Hailey và những người liên quan đến vụ việc cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực. Nữ ca sĩ kêu gọi công chúng ngừng suy diễn mọi chuyện và không chỉ trích, tấn công những người khác.

"Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và nói rằng cô ấy đã nhận những lời đe dọa đến tính mạng và những bình luận bắt nạt từ một bộ phận người hâm mộ quá khích. Đây không phải điều tôi ủng hộ. Không một ai đáng phải nhận sự ghét bỏ hay bắt nạt. Tôi luôn ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả hành vi tồi tệ này dừng lại", cô viết.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Selena lên tiếng bảo vệ Hailey. "Làm ơn, hãy tử tế và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người khác. Trái tim tôi nặng trĩu và tôi chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho mọi người", ngôi sao nhạc pop từng chia sẻ.

Vấn đề của "mean girls"

Sau sự kiện Quả cầu Vàng 2024, bất kể một số nguồn tin cho biết Selena không đề cập đến Kylie trong lúc thì thầm với Taylor, các phỏng đoán vẫn lan truyền nhanh chóng. Và có lẽ ngay cả khi người trong cuộc lên tiếng, rất khó để dập tắt các tin đồn.

Sự khao khát của công chúng đối với những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng chưa bao giờ dừng lại, bất kể tác động của nó đối với sức khỏe tâm thần của các ngôi sao nói trên.

Nhưng phải chăng có điều gì đó đen tối hơn đang thúc đẩy nỗi ám ảnh của chúng ta về mối thù giữa các sao nữ? Bằng cách nào mà làn sóng chỉ trích Hailey, Kylie hay bất kỳ cô gái nào bị gắn mác "mean girls" luôn chực chờ bộc phát?

Bộ phim "Mean Girls" trở thành một hiện tượng văn hóa trong những năm 2000. Ảnh: Mean Girls.

Trong cuốn sách Unlikeable Female Characters, nhà phê bình phim Anna Bogutskaya đã dành nguyên một chương để giải mã các vấn đề xung quanh "truyền thuyết mean girls" trong văn hóa đại chúng.

Bogutskaya lập luận rằng những nhân vật phản diện như Regina George trong bộ phim Mean Girls (2004) luôn được xây dựng một chiều và hời hợt. Họ được mô tả như thể không có đời sống nội tâm hay sự mong manh, dễ tổn thương nào.

Trong khi đó, nhân vật nữ chính của phim có khả năng thể hiện những phẩm chất sâu sắc, lý tưởng hơn nhiều. Bằng cách này, khán giả luôn ủng hộ nữ chính và bị đặt vào vị trí xung đột trực tiếp với các "cô gái xấu tính".

"Ngoài ra, mọi người rất giỏi ghét những nhân vật 'xấu tính' vì họ thường cho chúng ta cảm giác quay trở lại thế giới bất an ở tuổi thiếu niên", Bogutskaya nói.

Theo Lucy Morgan, phóng viên của Glamour, không giống như những mối thù giữa các ngôi sao trước đây (Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker, Taylor Swift và Katy Perry), phần lớn các cuộc thảo luận xung quanh Selena, Hailey và Kylie diễn ra trên TikTok, nơi hoàn hảo để tạo ra các suy đoán của người hâm mộ.

Khán giả xem nội dung trên TikTok giống như theo dõi các chương trình truyền hình trên Netflix. Nhưng trái ngược với các phim tài liệu (nói chung) được nghiên cứu kỹ lưỡng do những gã khổng lồ phát trực tuyến chịu trách nhiệm, TikTok trao quyền cho người sáng tạo nội dung nghiệp dư biên soạn các mẩu thông tin vụn vặt (ảnh chụp màn hình và clip ngoài ngữ cảnh) để xây dựng những câu chuyện thu hút người xem.

Tiến sĩ Louie Dean Valencia, Phó Giáo sư Lịch sử Kỹ thuật số tại bang Texas (Mỹ), chỉ ra rằng những câu chuyện này rất hấp dẫn ngay cả khi bạn không phải là thành viên của một fandom cụ thể. "Những người làm nội dung kiểu này có thể đầu tư vào các mối thù cá nhân và tin đồn thiếu căn cứ vì chúng sốt dẻo và hấp dẫn".

Ông Valencia cũng nhấn mạnh yếu tố "schadenfreude" (niềm vui trước nỗi bất hạnh của người khác) hiện diện trong việc chúng ta tiếp nhận câu chuyện drama giữa người nổi tiếng. "Các ngôi sao có thể nhỏ mọn, lắm chuyện, dễ bị tổn thương, hằn học. Mọi người vui mừng khi thấy người nổi tiếng cũng có những khuyết điểm như vậy", tiến sĩ lý giải.