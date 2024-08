Ai thực sự là người suýt chết trên trực thăng với ông Trump?

Cựu Thượng nghị sĩ bang California Nate Holden cho biết chính ông, chứ không phải Willie Brown, là người ở trên chiếc trực thăng hạ cánh khẩn cấp.

Từ trái sang phải: Reginald Holden, Donald và Ivana Trump, Chris Holden và Nate Holden tại khách sạn Ambassador vào những năm 1990. Ảnh: do ông Nate Holden cung cấp cho Politico.

Nate Holden, cựu thành viên hội đồng thành phố Los Angeles và thượng nghị sĩ tiểu bang California, cho biết ông đã ở trên chuyến trực thăng hạ cánh khẩn cấp mà cựu Tổng thống Donald Trump mới đề cập tới gần đây trong cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào hôm 9/8, ông Holden, hiện 95 tuổi, đã nhắc đến cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown, người mà ông Trump khăng khăng là có mặt trên trực thăng. Ông nói rằng: “Willie là một anh chàng da đen nhỏ con sống ở San Francisco… Tôi là một anh chàng da đen cao lớn sống ở Los Angeles”.

Ông Holden nói thêm: “Tôi đoán là chúng ta đều trông giống nhau”.

Cuộc phỏng vấn của ông Holden diễn ra sau cuộc họp báo của ông Trump diễn ra một ngày trước đó, trong đó cựu tổng thống tuyên bố “rất hiểu Willie Brown” và nhớ lại một câu chuyện khi ông “đi cùng trực thăng với ông ta”.

Ông Trump nói: “Chúng tôi đã nghĩ rằng có lẽ mọi thứ kết thúc ở đây. Chúng tôi đang ở trên một chiếc trực thăng cùng nhau đến một địa điểm nào đó, và có một cuộc hạ cánh khẩn cấp. Đó không phải là một cuộc hạ cánh dễ chịu, và Willie đã… hơi lo lắng. Vì vậy, tôi biết anh ấy khá rõ”.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 8/8 ở Florida (Mỹ). Ảnh: New York Times.

Ngay sau cuộc họp báo của cựu tổng thống, ông Brown đã có cuộc phỏng vấn với đài phát thanh KRON4 có trụ sở tại San Francisco và phủ nhận câu chuyện. Ông nói rằng: “Tôi chưa bao giờ làm ăn với ông Donald Trump. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi muốn đi trên cùng một chiếc trực thăng với ông ấy”.

Trong một cuộc gọi với CNN, ông Brown khẳng định: “Tôi chưa bao giờ ở trên trực thăng với ông ấy trong đời”.

“Nếu tôi suýt chết trong một chuyến bay trực thăng với bất kỳ ai, các bạn đã phải nghe nói về nó từ lâu!”, ông Brown phản hồi.

Sau cùng, các báo cáo đã chỉ ra rằng chuyến đi trực thăng được đề cập là chuyến đi năm 2018 trong đó ông Trump và thống đốc California khi đó là Jerry Brown đã cùng đi kiểm tra thiệt hại do cháy rừng.

Khi đó, Thống đốc đắc cử Gavin Newsom cũng có mặt trên chuyến bay. Phát biểu với tờ New York Times, ông Newsom cho hay: “Tôi gọi đó là chuyện hoàn toàn nhảm nhí. Tôi đã đi trực thăng với ông Jerry Brown và ông Trump, và nó đã không rơi”.

Ông Donald Trump và ông Willie Brown xuất hiện trong một tập của bộ phim sitcom "Suddenly Susan" vào năm 1997. Ảnh: NBC.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico, ông Holden đã nhớ lại một chuyến đi trực thăng với Trump mà ông tin là đã diễn ra vào năm 1990; ông cho biết thêm rằng bản thân đã liên lạc với ông Trump lúc đó vì ông ấy đang tìm cách xây dựng trên địa điểm của khách sạn Ambassador ở Los Angeles - một khu vực mà ông Holden đại diện vào thời điểm đó.



Holden nói thêm rằng ông đã gặp ông Trump tại Trump Tower và sau đó họ lên đường đến Atlantic, bang New Jersey, nơi họ sẽ tham quan sòng bạc Taj Mahal của ông Trump.

Politico cho biết người anh trai quá cố của ông Trump là Robert, luật sư Harvey Freedman và Barbara Res - cựu Phó chủ tịch điều hành phụ trách xây dựng và phát triển của ông Trump, đã đi cùng Holden và Trump.

Bà Res xác nhận với Politico rằng người đàn ông được đề cập chắc chắn là ông Holden.

Trong cuốn sách All Alone on the 68th Floor của mình, bà Res nhớ lại chuyến đi trực thăng. Bà viết: "Từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy trong buồng lái, và những gì tôi thấy là cơ phó đang bơm một thiết bị bằng tất cả sức mạnh của mình".

"Ngay sau đó, phi công cho biết chúng tôi sẽ phải hạ cánh khẩn cấp. Lúc này, trực thăng rung lắc dữ dội".

Theo tiết lộ từ cuốn sách, ông Donald và Robert Trump đều trấn an ông Holden, người đã nói với Politico rằng Donald Trump mới là người “trắng bệch như tuyết… (và) sợ hãi tột độ”.